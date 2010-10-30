60 واحد مسکونی ویژه محرومان در اردستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردستان اصفهان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان پیش از ظهر شنبه با اشاره به اینکه این پروژه در زمینی به مساحت 3.5 هکتار و زیربنای 640 مترمربع در پنج بلوک 12 واحدی و در چهار طبقه احداث می‌شود، اظهار داشت: این پروژه با اعتبار اولیه شش میلیارد ریال از محل اعتبارات 100 امام (ره) ویژه محرومین و افراد بی‌بضاعت احداث می‌شود.

عباس علیخانیان مجری این پروژه را انجمن خیرین مسکن‌ساز شهرستان اردستان اعلام و ادامه داد: برای اجرا و بهره‌برداری از این پروژه بیش از 11 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

نماینده مردم اردستان در مجلس در ادامه این مراسم با بیان اینکه ساخت مسکن از کارهای خیر و با برکت است، اظهار داشت: انتظار می‌رود این واحدهای ساخته شده توسط خیرین مسکن‌ساز، خوب و زیبا احداث و ظاهر آن نیز با مسکن مهر یکسان باشد.

حجت‌الاسلام سید مصطفی طباطبائی‌نژاد با اشاره به اینکه این واحدها در کنار طرح مسکن مهر ساخته می‌شود، تصریح کرد: از هم‌اکنون باید برای ساخت مسجد و مدرسه اقدامات لازم را انجام داد تا در آینده با مشکل روبه‌رو نشویم.

وی با ابراز نارضایتی از نحوه ساخت مسکن مهر با شکل موجود در شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: طرح ما برای مسکن مهر ساخت واحدهای دو طبقه 200 متری بود.

نماینده مردم اردستان در مجلس بیان کرد: در هر حال واحدهای موجود بهتر از نبودشان است اما برای خانواده‌های بزرگ نامناسب است و اگر کسی این واحدها را تحویل بگیرد باید 30 سال وام پرداخت کند.