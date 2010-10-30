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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

فرودگاه رشت برای انجام عملیات حج تمتع اعلام آمادگی کرد

فرودگاه رشت برای انجام عملیات حج تمتع اعلام آمادگی کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه استان گیلان از آمادگی این اداره کل برای انجام عملیات اعزام به حج تمتع سال جاری از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت برای خدمات رسانی بهتر به زائران گیلانی خبر داد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه امسال 35 درصد از زائران خانه خدا سن بالای 60 سال دارند به این نسبت با برنامه ریزی باید نسبت به خدمات رسانی آنان اقدام کرد.

وی عنوان کرد: سالن ورودی از هر حیث مانند تسمه نقاله، تهویه و سرویس های بهداشتی بازبینی شده و در صورت داشتن نواقص احتمالی رفع عیب خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه گیلان همچنین از برگزاری مراسم افتتاحیه حج تمتع امسال در 15 آبان ماه خبر داد و یادآور شد: پروازهای حج تمتع امسال از فرودگاه رشت در روزهای 14، 15 و 16 آبان ماه به تعداد چهار سورتی انجام خواهد شد و این زائران روزهای 15 و 16 آذر ماه در قالب چهار سورتی پرواز به گیلان باز می گردند.

کد مطلب 1181174

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