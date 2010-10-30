فرودگاه رشت برای انجام عملیات حج تمتع اعلام آمادگی کرد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه امسال 35 درصد از زائران خانه خدا سن بالای 60 سال دارند به این نسبت با برنامه ریزی باید نسبت به خدمات رسانی آنان اقدام کرد.

وی عنوان کرد: سالن ورودی از هر حیث مانند تسمه نقاله، تهویه و سرویس های بهداشتی بازبینی شده و در صورت داشتن نواقص احتمالی رفع عیب خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه گیلان همچنین از برگزاری مراسم افتتاحیه حج تمتع امسال در 15 آبان ماه خبر داد و یادآور شد: پروازهای حج تمتع امسال از فرودگاه رشت در روزهای 14، 15 و 16 آبان ماه به تعداد چهار سورتی انجام خواهد شد و این زائران روزهای 15 و 16 آذر ماه در قالب چهار سورتی پرواز به گیلان باز می گردند.