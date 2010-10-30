تنها 5 درصد مبتلایان به سرطان ریه بعد از جراحی زنده می مانند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی یعقوبی روز شنبه در نشست خبری پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی ایران گفت: برخی سرطانها در بعضی از مناطق کشور از شیوع بیشتری برخوردارند که سرطان مری در شمال کشور به خصوص استانهای گلستان و مازندران و سرطان معده در شهرهای صنعتی ایران چنین وضعیتی دارند.

این جراح عمومی با اشاره به عوامل زیادی که در ابتلا به سرطانها نقش دارند، افزود: مصرف مواد دخانی، چاقی، کم تحرکی، دیابت و... از علل ابتلا به سرطانها هستند. ضمن اینکه نباید نقش ژنتیک را به عنوان مهمترین علت ابتلا به سرطان فراموش کرد.

یعقوبی با اعلام اینکه پنجمین کنگره سراسری جراحان عمومی ایران از 19 تا 21 آبان در هتل المپیک تهران برگزار می شود، افزود: هدف اصلی این کنگره ارتقای سطح دانش و معلومات جراحان و همچنین پزشکان عمومی است. ضمن اینکه تلاش می کنیم با انجام سخنرانیها و کارگاههایی که طی سه روز برگزاری کنگره انجام می شود، بتوانیم به ارتقای سلامت جامعه کمک کنیم.

وی از سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان زنان نام برد و گفت: در آقایان سرطانهای دستگاه گوارش از شیوع بالایی برخوردارند اما سرطان ریه پیشتاز مرگ و میر در آقایان است.

رئیس پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی جراحان عمومی ایران با تاکید بر تشیخص به موقع و زودهنگام سرطان که منجر به درمان این بیماری می شود، افزود: تنها درمان سرطان هنوز جراحی است.

وی با اعلام اینکه 50 درصد مبتلایان سرطان ریه در هنگام مراجعه به پزشک غیر قابل جراحی هستند، ادامه داد: 50 درصد این افراد نیز در حین عمل غیرقابل جراحی تشخیص داده می شوند و از بین 25 درصد بیماران که جراحی می شوند فقط 5 درصد آنها برای مدت پنج سال زنده می مانند.