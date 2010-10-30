500 فروشگاه عرضه کالا در لرستان فعال می شود

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: طرح ویژه نظارتی هدفمند کردن یارانه ها از 29 مهرماه سال جاری آغاز شده است.

وی با اشاره به فعالیت 40 اکیپ نظارتی سازمان بازرگانی در این زمینه، بیان داشت: همچنین 17 اکیپ از اصناف استان نیز در راستای نظارت بر قیمتها با این سازمان همکاری و مشارکت دارند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان به برگزاری گشتهای مشترک با تعزیرات حکومتی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اطلاعات 80 انبار و سردخانه استان ثبت شده است.

بیرانوند با بیان اینکه به صورت هفتگی اطلاعات انبارهای دولتی، خصوصی و تعاونی استان را تحت نظارت داریم، عنوان کرد: اطلاع رسانی لازم در این زمینه نیز تاکنون از سوی صدا و سیما، جراید و تشکلهای صنفی صورت گرفته است.

وی از فعالیت کمیته های ستاد هدفمندی یارانه ها در استان خبر داد و گفت: ستاد هدفمندی یارانه ها در قالب پنج کمیته فعالیت خود را در استان آغاز کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین به ذخیره سازی کالاها از جمله گوشت مرغ و قرمز و حبوبات در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا 500 فروشگاه عرضه کالا در سطح استان در نظر گرفته شده که 300 فروشگاه از این تعداد مربوط به تعاون روستایی است.