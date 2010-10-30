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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

در راستای هدفمندی یارانه ها؛

500 فروشگاه عرضه کالا در لرستان فعال می شود

500 فروشگاه عرضه کالا در لرستان فعال می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از در نظر گرفتن 500 فروشگاه عرضه کالا به منظور اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در این استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: طرح ویژه نظارتی هدفمند کردن یارانه ها از 29 مهرماه سال جاری آغاز شده است.

وی با اشاره به فعالیت 40 اکیپ نظارتی سازمان بازرگانی در این زمینه، بیان داشت: همچنین 17 اکیپ از اصناف استان نیز در راستای نظارت بر قیمتها با این سازمان همکاری و مشارکت دارند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان به برگزاری گشتهای مشترک با تعزیرات حکومتی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اطلاعات 80 انبار و سردخانه استان ثبت شده است.

بیرانوند با بیان اینکه به صورت هفتگی اطلاعات انبارهای دولتی، خصوصی و تعاونی استان را تحت نظارت داریم، عنوان کرد: اطلاع رسانی لازم در این زمینه نیز تاکنون از سوی صدا و سیما، جراید و تشکلهای صنفی صورت گرفته است.

وی از فعالیت کمیته های ستاد هدفمندی یارانه ها در استان خبر داد و گفت: ستاد هدفمندی یارانه ها در قالب پنج کمیته فعالیت خود را در استان آغاز کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین به ذخیره سازی کالاها از جمله گوشت مرغ و قرمز و حبوبات در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا 500 فروشگاه عرضه کالا در سطح استان در نظر گرفته شده که 300 فروشگاه از این تعداد مربوط به تعاون روستایی است.

کد مطلب 1181180

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