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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

فیلمسازان بزرگ در جشنواره استوریل پرتغال شرکت می‌کنند

فیلمسازان بزرگ در جشنواره استوریل پرتغال شرکت می‌کنند

چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم استوریل که از 5 تا 14 نوامبر در پرتغال برگزار می شود میزبان گروهی از فیلمسازان بزرگ جهان است.

به گزارش مهر از ورایتی در حالی که پیش از این حضور فیلمسازانی چون استفن فریرز و الیا سلیمان با آخرین آثار خود در جشنواره استوریل قطعی شده بود ، دیروز اعلام شد عباس کیارستمی ، اوتار یوسلیانی ، آنتون کوربین ، ماتیو آمالریک ، وسنته مولینا ، آندری اوژیچا و داگلاس گوردون نیز فیلم‌های جدید خود را در این جشنواره به نمایش می‌گذارند.

ریاست جشنواره استوریل بر عهده پائولو برانکو است. برانکو نیز فیلم " راز‌های لیسبون" به کارگردانی رائول روئیز را در مقام تهیه کننده در بخش‌های جنبی جشنواره به نمایش در می‌آورد.

در حاشیه جشنواره استفن فریرز و جان مالکوویچ با همکاری یکدیگر کارگاهی آموزشی با عنوان " کارگردانی جان مالکوویچ" را برگزار می‌کنند.بیش از 14 کارگاه آموزشی دیگر در این جشنواره برگزار می‌شود و لو رید آهنگسازسینما هم سمیناری درباره موسیقی فیلم را راهبری می‌کند.
 

کد مطلب 1181182

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