به گزارش مهر از ورایتی در حالی که پیش از این حضور فیلمسازانی چون استفن فریرز و الیا سلیمان با آخرین آثار خود در جشنواره استوریل قطعی شده بود ، دیروز اعلام شد عباس کیارستمی ، اوتار یوسلیانی ، آنتون کوربین ، ماتیو آمالریک ، وسنته مولینا ، آندری اوژیچا و داگلاس گوردون نیز فیلم‌های جدید خود را در این جشنواره به نمایش می‌گذارند.



ریاست جشنواره استوریل بر عهده پائولو برانکو است. برانکو نیز فیلم " راز‌های لیسبون" به کارگردانی رائول روئیز را در مقام تهیه کننده در بخش‌های جنبی جشنواره به نمایش در می‌آورد.



در حاشیه جشنواره استفن فریرز و جان مالکوویچ با همکاری یکدیگر کارگاهی آموزشی با عنوان " کارگردانی جان مالکوویچ" را برگزار می‌کنند.بیش از 14 کارگاه آموزشی دیگر در این جشنواره برگزار می‌شود و لو رید آهنگسازسینما هم سمیناری درباره موسیقی فیلم را راهبری می‌کند.

