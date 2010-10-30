به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، در این دیدار که شامگاه جمعه هفتم آبانماه در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه انجام شد نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ضمن خیرمقدم به حجتالاسلام و المسلمین سیدحیدر حکیم و همراهان گفت: خاندان حکیم در عراق خاندان با عظمتی هستند که نقش مهمی در تاریخ شیعه در عراق داشته و دارند و دوستی من با شهید محراب حکیم برای همیشه جاودان و به یادماندنی است و هرکجا که توفیق دعا پیدا کنم از خدا طلب رحمت برای آن شهید و حجتالاسلام و المسلمین سیدعبدالعزیز حکیم میکنم.
قاضیعسگر افزود: امروز حکومت عراق و رویکار آمدن شیعیان در آن کشور برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و استراتژیک است و از خدا میخواهیم که اختلافات جزیی در آن کشور برطرف شود و دولتی مورد توافق در عراق روی کار آید تا شاهد رشد و بالندگی بیشتر این کشور اسلامی باشیم.
وی گفت: فرهیختگان و عالمان عراق در طول تاریخ نقش مهمی در توسعهی فرهنگ اهل بیت (ع) داشتهاند و امروز دنیا تشنه اسلام عزیز است و بهویژه گرایش به مکتب اهل بیت (ع) در جهان درحال گسترش است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت اظهار کرد: اگر حوزههای علمیه در عراق به ویژه نجف و قم با تمام قدرت وارد عمل شوند، آینده از آن مکتب اهل بیت (ع) خواهد بود و این نویدی است که قرآن به ما داده است و به طور قطع تحقق پیدا خواهد کرد. امیدوارم روز به روز شاهد مجد و عظمت و رونق اقتصادی و فرهنگی در عراق باشیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت موسسه شهید محراب در عراق افزود: امروز تاثیر کار گسترده فرهنگی در صحنههای بینالمللی حتی از حرکتهای نظامی هم بیشتر است و موفقیت ما در جبهههای فرهنگی مشروط به تلاش بیشتر در این زمینه است.
قاضیعسگر در پایان با اشاره به فعالیتهای گسترده بعثه مقام معظم رهبری در حوزهی حج و زیارت گفت: آماده انتقال تجربیات اجرایی خود در این زمینه هستیم و از این امر خوشحال میشویم و استقبال میکنیم.
وی همچنین بیان کرد: امیدوار است با تشکیل دولت عراق به آن کشور سفر کند.
در ادامه این دیدار حجتالاسلام و المسلمین سیدحیدر حکیم بعثه مقام معظم رهبری را خانه امید خود دانست و گفت: زندگی در ایران و عراق برای ما یکسان است.
وی افزود: علاقه ما به جمهوری اسلامی ایران قلبی و عمیق است و این کشور امالقری جهان اسلام بهشمار میآید.
حکیم ادامه داد: حرکت فرهنگی در عراق حرکتی عمیق و اثرگذار است. این درحالی است که با سقوط نظام صدام عراق مورد هجوم فرهنگهای غربی و متفاوت قرار گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد خوب موسسه شهید محراب عراق در عرصههای فرهنگی اظهار کرد: اشغالگران آمریکایی با ایجاد موسسات خصوصی و غیردولتی و صرف هزینه بسیار درصدد نفوذ فرهنگی در این کشور هستند و حوزهها و علما در مقابل این هجوم به صورت منسجم ایستادهاند.
حکیم همچنین از تبادل تجربیات ایران و عراق در زمینههای فرهنگی استقبال کرد.
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