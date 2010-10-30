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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

سیدحیدر حکیم:

ایران ام‌القرای جهان اسلام است

سیدحیدر حکیم از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به اتفاق هیئت همراه با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی‌عسگر در مدینه‌ منوره دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه‌ منوره، در این دیدار که شامگاه جمعه هفتم آبان‌ماه در بعثه‌ مقام معظم رهبری در مدینه انجام شد نماینده‌ ولی فقیه در امور حج و زیارت ضمن خیرمقدم به حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحیدر حکیم و همراهان گفت: خاندان حکیم در عراق خاندان با عظمتی هستند که نقش مهمی در تاریخ شیعه در عراق داشته و دارند و دوستی من با شهید محراب حکیم برای همیشه جاودان و به یاد‌ماندنی است و هرکجا که توفیق دعا پیدا کنم از خدا طلب رحمت برای آن شهید و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعبدالعزیز حکیم می‌کنم.

قاضی‌عسگر افزود: امروز حکومت عراق و روی‌کار آمدن شیعیان در آن کشور برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و استراتژیک است و از خدا می‌خواهیم که اختلافات جزیی در آن کشور برطرف شود و دولتی مورد توافق در عراق روی کار آید تا شاهد رشد و بالندگی بیش‌تر این کشور اسلامی باشیم.

وی گفت: فرهیختگان و عالمان عراق در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه‌ی فرهنگ اهل بیت (ع) داشته‌اند و امروز دنیا تشنه‌ اسلام عزیز است و به‌ویژه گرایش به مکتب اهل بیت (ع) در جهان درحال گسترش است.

نماینده‌ ولی‌فقیه در امور حج و زیارت اظهار کرد: اگر حوزه‌های علمیه در عراق به ویژه نجف و قم با تمام قدرت وارد عمل شوند، آینده از آن مکتب اهل بیت (ع) خواهد بود و این نویدی است که قرآن به ما داده است و به طور قطع تحقق پیدا خواهد کرد. امیدوارم روز به روز شاهد مجد و عظمت و رونق اقتصادی و فرهنگی در عراق باشیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت موسسه‌ شهید محراب در عراق افزود: امروز تاثیر کار گسترده‌ فرهنگی در صحنه‌های بین‌المللی حتی از حرکتهای نظامی هم بیشتر است و موفقیت ما در جبهه‌های فرهنگی مشروط به تلاش بیش‌تر در این زمینه است.

قاضی‌عسگر در پایان با اشاره به فعالیتهای گسترده‌ بعثه‌ مقام معظم رهبری‌ در حوزه‌ی حج و زیارت گفت: آماده‌ انتقال تجربیات اجرایی خود در این زمینه هستیم و از این امر خوشحال می‌شویم و استقبال می‌کنیم.

وی همچنین بیان کرد: امیدوار است با تشکیل دولت عراق به آن کشور سفر کند.

در ادامه‌ این دیدار‌ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحیدر حکیم بعثه‌ مقام معظم رهبری را خانه امید خود دانست و گفت: زندگی در ایران و عراق برای ما یکسان است.

وی افزود: علاقه‌ ما به جمهوری اسلامی ایران قلبی و عمیق است و این کشور ام‌القری جهان اسلام به‌شمار می‌آید.

حکیم ادامه داد: حرکت فرهنگی در عراق حرکتی عمیق و اثر‌گذار است. این درحالی است که با سقوط نظام صدام عراق مورد هجوم فرهنگهای غربی و متفاوت قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد خوب موسسه‌ شهید محراب عراق در عرصه‌های فرهنگی اظهار کرد: اشغالگران آمریکایی با ایجاد موسسات خصوصی و غیردولتی و صرف هزینه‌ بسیار درصدد نفوذ فرهنگی در این کشور هستند و حوزه‌ها و علما در مقابل این هجوم به صورت منسجم ایستاده‌اند.

حکیم همچنین از تبادل تجربیات ایران و عراق در زمینه‌های فرهنگی استقبال کرد.
کد مطلب 1181183

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