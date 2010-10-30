ورزشگاه میانرود شیراز 20 ماه دیگر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی ترکاشوند در حاشیه بازدید از ورزشگاه میانرود شیراز تصریح کرد: هم اکنون 340 پروژه نیمه تمام کشور در دست شرکت توسعه و تجهیز است که برای تکمیل این پروژه ها به اعتباری افزون بر یک هزار و 500 میلیارد تومان نیاز داریم است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی اضافه کرد: اعتبار امسال ما 150 میلیارد تومان است و رئیس سازمان تربیت بدنی با جدیت پیگیر جذب اعتبار از منابع مختلف بوده تا هر چه زودتر این پروژه ها به اتمام برسد.

وی ادامه داد: اعتبار امسال ورزشگاه میانرود شیراز سه میلیارد تومان است که از پیمانکار این پروژه درخواست کردیم کار را باجدیت ادامه دهد چراکه هیچ مشکلی برای پرداخت مطالبات نخواهیم داشت.

ترکاشوند اظهار داشت: اکنون ادامه ساخت ورزشگاه میانرود شیراز با یک تیم قوی و با رعایت استانداردهای فیفا به صورت مضاعف در حال انجام است که باید این روند ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در خصوص ورزشگاه بیضای فارس که امام جمعه این شهرستان خواهان اتمام آن بود نیز گفت: این ورزشگاه تا پایان سال 89 به بهره برداری می رسد.

در ادامه مدیر کل تربیت بدنی فارس نیز در حاشیه بازدید از ورزشگاه میانرود شیراز گفت: اداره کل تربیت بدنی فارس آماده هرگونه همکاری به منظور برطرف کردن موانع و مشکلات موجود ورزشگاه میانرود شیراز است.

علیرضا گرامی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا ورزشگاه میانرود شیراز که مهمترین پروژه در حال ساخت استان است در کوتاهترین زمان و با رعایت تمامی استانداردها تکمیل شود.

وی با اشاره به 21 پروژه ورزشی نیمه تمام استان فارس که در دست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی است، خواستار توجه ویژه به این پروژه ها شد.