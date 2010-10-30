تصمیمات جدید دولت برای رفع مشکلات چایکاران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای کشور به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ، تصمیمات جدیدی را به منظور انجام امور تصفیه شرکت سهامی چای ایران و رفع مشکلات مربوط به چای کشور ، اتخاذ کردند.

براساس این مصوبه ،اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز سازمان چای کشور از محل اموال شرکت سهامی چای ایران (در حال تصفیه) به تعداد هفده ردیف که تایید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، به سازمان مذکور منتقل می‌شود.

اموال منقول و غیر منقول اداره کل خدمات پژوهشی سابق شرکت سهامی چای ایران (در جال تصفیه) به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل خواهد شد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با اجرای این تصمیم نامه، مبلغ 534 میلیارد و 828 میلیون و 725 هزار و 920 ریال اصل بدهی تسهیلات معوق شرکت سهامی چای ایران (در حال تصفیه) به بانک های مرکزی، ملی و ملت به انضمام سود و کارمزد مربوط در قبال واگذاری اموال مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) به عنوان بدهی دولت منظور می‌شود.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای کشور، بانک مرکزی و بانک های ملی و ملت را مکلف کرد، با انجام هماهنگی‌های لازم نسبت به پیگیری و طی مراحل حذف جرایم و تاخیر دیرکرد تسهیلات یاد شده اقدام کنند.

دولت با توجه به فعالیت موثر بخش خصوصی در استان های شمالی برای فرآوری و بسته‌بندی چای، استانداری گیلان و سازمان چای کشور را موظف کرد اقدامات قانونی لازم دراین زمینه را انجام دهند.

براساس این مصوبه موضوع چای سنواتی توسط استانداری گیلان، سازمان چای کشور و شرکت سهامی چای ایران (در حال تصفیه) و با مشارکت بخش خصوصی و نظام بانکی تعیین تکلیف می شود. سازمان چای کشور موظف است، گزارش آمار و اطلاعات دقیق چای سنواتی را به کارگروه چای و برنج کشور ظرف یک ماه ارائه کند.

براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای کشور، سازمان چای کشور با همکاری استانداری گیلان مکلف است موضوع بهزراعی و کف بر کردن باغات مسن چای را تا رسیدن به برگ سبز چای کیفی پیگیری کند.

به منظور افزایش خرید تضمینی چای درجه یک و درجه دو، یارانه برگ سبز چای مانند سنوات گذشته پرداخت می‌شود و استاندارهای گیلان و مازندران قیمت و مقدار خرید برگ سبز چای از کشاورزان و فروش به کارخانه‌ها را برابر سیاست‌های دولت و مصوبات ابلاغی کارگروه مدیریت خواهند کرد. این مصوبه پس از تایید رئیس چمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.