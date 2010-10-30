آغاز طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بدیعی افزود: در جهت اجرای این طرح در هر منطقه شهر تهران 200 خانوار از سوی ماموران، سرشماری می شوند.



وی با بیان اینکه ماموران سرشماری ملبس به جلیقه سرشماری و کارت شناسایی اند، گفت: همکاری شهروندان با ماموران سرشماری در انجام هرچه بهتر این ماموریت حساس و خطیر موثر است.



مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری تهران، تصریح کرد: نتایج اجرای این طرح آزمایشی می تواند در اجرای بهتر و دقیق تر سرشماری که به صورت سراسری در سال آینده انجام می شود کمک مؤثری باشد.



بدیعی ادامه داد: در این سرشماری گردآوری اطلاعات مربوط به افراد، از طریق مراجعه به خانوارها در محل سکونت آنها و انجام مصاحبه در قالب پرسشنامه بصورت پرسش از مشخصات فردی، شغلی و تحصیلی اجرا می شود.



وی گفت: شهروندان تهرانی برای طرح هرگونه پرسش درباره این طرح می توانند با ستاد سر شماری به شماره های تلفن های 88967687 و 88997891 تماس بگیرند.



