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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

آغاز طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز در تهران

آغاز طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز در تهران

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری تهران گفت: طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز - هشتم آبان ماه- به مدت 20 روز در مناطق مختلف شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بدیعی افزود: در جهت اجرای این طرح در هر منطقه شهر تهران 200 خانوار از سوی ماموران، سرشماری می شوند.

وی با بیان اینکه ماموران سرشماری ملبس به جلیقه سرشماری و کارت شناسایی اند، گفت:  همکاری شهروندان با ماموران سرشماری در انجام هرچه بهتر این ماموریت حساس و خطیر موثر است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری تهران، تصریح کرد: نتایج اجرای این طرح آزمایشی می تواند در اجرای بهتر و دقیق تر سرشماری که به صورت سراسری در سال آینده انجام می شود کمک مؤثری باشد.

بدیعی ادامه داد: در این سرشماری گردآوری اطلاعات مربوط به افراد، از طریق مراجعه به خانوارها در محل سکونت آنها و انجام مصاحبه در قالب پرسشنامه بصورت پرسش از مشخصات فردی، شغلی و تحصیلی اجرا می شود.

وی گفت: شهروندان تهرانی برای طرح هرگونه پرسش درباره این طرح می توانند با ستاد سر شماری به شماره های تلفن های 88967687 و 88997891 تماس بگیرند.

 

کد مطلب 1181186

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