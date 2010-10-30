دستگیری 19 نفر از اراذل و اوباش تهران/ 69 خودروی مسروقه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن خانچرلی ظهر شنبه افزود:‌ در مرحله اول این طرح که از ساعت 8:30 تا ساعت 14 بعدازظهر ادامه دارد پلیس توانست توفیقات خوبی کسب کند.

وی ادامه داد: ‌در مرحله اول این طرح با کیف قاپان، سارقان حرفه‌ای، اراذل و اوباش، فروشندگان محصولات ضدفرهنگی، مزاحمان نوامیس و حاملان سلاح سرد برخورد شد.

خانچرلی افزود: تا این ساعت ماموران در 400 نقطه شناسایی شده حضور یافتند و با هماهنگی مقامات قضائی با متخلفان برخورد کردند.

وی تصریح کرد: تا کنون در اجرای این طرح 826 دستگاه موتورسیکلت به علت مخدوش بودن پلاک و نداشتن مدارک لازم توقیف و 8 دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: همچنین 69 دستگاه انواع خودروهای مسروقه توقیف شد و 54 نفر نیز در زمینه سرقت از سوی پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: در اجرای مرحله اول طرح امنیت محله‌محور 18 نفر اراذل و اوباش نامدار تهران، 19 نفر از حاملان سلاح سرد و یک فرد مسلح دستگیر شد.

خانچرلی تصریح کرد: مرحله دوم طرح محله محور از ساعت 16 در محلات تهران آغاز می شود.