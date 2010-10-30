پذیرش دانشجو در 14 رشته جدید در دانشگاه آزاد گناباد تصویب شد

آصف زارع امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: با موافقت وزارت علوم و تحقیقات 14 رشته جدید در مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد گناباد به تصویب نهایی رسید.
وی گفت: این رشتههای مصوب شامل مهندسی تکنولوژی کنترل فرآیند، مهندسی تکنولوژی کنترل ـ ساخت و تولید، مهندسی تکنولوژی مخابرات ـ انتقال، مهندسی ناپیوسته تولیدات دامی، کارشناسی ناپیوسته ساختمان، کارشناسی ناپیوسته تأسیسات، کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار است.
وی افزود: همچنین رشتههای کارشناسی ناپیوسته بهرهبرداری نیروگاه، کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، کارشناسی ناپیوسته فناوری اطلاعات، کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی ـ مدیریت، کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته آمار، نقشه کشی معماری ـ معماری در مقاطع مختلف از دیگر رشتههای مصوب برای دانشگاه آزاد گناباد است.
رئیس دانشگاه آزاد گناباد خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تصویب 14رشته فوق مجموع رشتههای مصوب واحد گناباد به 59 رشته رسیده و اقدامات اساسی در خصوص رشتههای دیگر نیز صورت گرفته است.
وی ادادمه داد: در حال حاضر در این واحد دانشگاهی حدود چهار هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در حال تحصیل هستند.
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