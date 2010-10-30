پذیرش دانشجو در 14 رشته جدید در دانشگاه آزاد گناباد تصویب شد

آصف زارع امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد اظهار داشت: با موافقت وزارت علوم و تحقیقات 14 رشته جدید در مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد گناباد به تصویب نهایی رسید.

وی گفت: این رشته‌های مصوب شامل مهندسی تکنولوژی کنترل فرآیند، مهندسی تکنولوژی کنترل ـ ساخت و تولید، مهندسی تکنولوژی مخابرات ـ انتقال، مهندسی ناپیوسته تولیدات دامی، کارشناسی ناپیوسته ساختمان، کارشناسی ناپیوسته تأسیسات، کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید - ماشین ابزار است.

وی افزود: همچنین رشته‌های کارشناسی ناپیوسته بهره‌برداری نیروگاه، کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی، کارشناسی ناپیوسته فناوری اطلاعات، کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی ـ مدیریت، کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته آمار، نقشه کشی معماری ـ معماری در مقاطع مختلف از دیگر رشته‌های مصوب برای دانشگاه آزاد گناباد است.

رئیس دانشگاه آزاد گناباد خاطرنشان کرد: در حال حاضر با تصویب 14رشته فوق مجموع رشته‌های مصوب واحد گناباد به 59 رشته رسیده و اقدامات اساسی در خصوص رشته‌های دیگر نیز صورت گرفته است.

زارع ادامه داد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی با سابقه 28 ساله، داشتن بیش از یک میلیون و 600 هزار دانشجو و 2میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل بزرگترین خدمت را به جامعه دانشگاهی ارائه کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در مورد دانشگاه آزاد گناباد نیز افزود: دانشگاه آزاد گناباد با موقعیت جغرافیایی مناسب در منطقه جنوب خراسان و با داشتن امکانات خوب (خوابگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه ها‌ی مجهز، مرکز ICT ) با استقبال خوب دانشجویان از سراسر کشور مواجه شده است.



وی ادادمه داد: در حال حاضر در این واحد دانشگاهی حدود چهار هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در حال تحصیل هستند.

زارع امیدواری کرد که با توسعه در زمینه‌های مختلف شاهد رشد کیفی و کمی دانشگاه بیش از پیش باشیم.