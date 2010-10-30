نشست کارشناسان ارشد اکو این هفته در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عظیم لو مدیر کل امور بین الملل وزارت کشوربا بیان اینکه سازمان همکاری های اقتصادی(ECO) که با هدف همگرایی منطقه ای و رشد اقتصادی اعضاء توسط کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران شکل گرفته است، اظهار داشت: سازمان همکاریهای اقتصادی علاوه بر سه کشور موسس، اعضای دیگری از جمله کشورهای افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان،قزاقستان و قرقیزستان دارد.

عظیم لو گفت: در این نشست نتایج نشست های قبلی مورد ارزیابی و جمع بندی قرار می گیرد و برای تصویب به سومین نشست وزرای کشور دولتهای عضو اکو که در آذرماه سال جاری در استانبول برگزار خواهد شد، منعکس می شود.

وی با بیان اینکه تجربه همگرایی منطقه ای در جهان نشان می دهد که همکاریهای فنی، کارکردی به همگرایی اقتصادی می انجامد و رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با امنیت دارد، یادآورشد: وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد برگزاری نشست وزاری کشور دولتهای عضو اکو را ارائه و اولین نشست در آبانماه سال 85 در تهران برگزار شد.

مدیر کل امور بین الملل وزارت کشور افزود: برگزاری اولین نشست وزاری کشور دولتهای عضو اکو منجر به صدور بیانیه ای شد که در آن وزرا به اهمیت همکاریها در حوزه مبارزه با چالشهای امنیتی از قبیل جرایم سازمان یافته فرا ملی، قاچاق انسان ومواد مخدر، مهاجرتهای غیر قانونی، پولشویی و کاهش اثرات بلایای طبیعی تاکید داشت.

مدیر کل امور بین الملل وزارت کشور با بیان اینکه چندین جلسه تخصصی در عملیاتی ساختن بیانیه وزرا در کشورهای عضو اکو برگزار شد، تصریح کرد: از سه اجلاس عمده آن می توان به اولین نشست فرماندهان پلیس اینترپل اکو، فرماندهی مرزبانی اکو، روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر دولتهای اکو در تهران برگزار شد، اشاره کرد.

