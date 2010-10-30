290 میلیارد ریال پروژه ناتمام ورزشی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح شنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان، بر توسعه ورزش همگانی در استان تاکید کرد و افزود: در این راستا 290 میلیارد ریال پروژه نیمه تمام ورزشی در استان تعهد شده که از این میزان 90 میلیارد ریال تعهد استانی و 200 میلیارد تعهد ملی می باشد.

وی اضافه کرد: از این میزان مقرر شد امسال 150 میلیارد ریال از تعهدات ملی و 50 میلیارد ریال از تعهدات استانی تخصیص یابد، که طی دو سال آینده پروژه‌ های نیمه تمام تربیت ‌بدنی استان به بهره برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به ورزش همگانی را خواستار شد.

وی با تاکید بر اولویت دادن به اتمام طرح های نیمه تمام در استان، بیان داشت: در این راستا هیچ طرح جدیدی مگر آن که در اسناد بالا دست مانند توسعه، اشتغال و... باشد، آغاز نخواهد شد.

رشید ادامه داد: سالن های و تجهیزات ورزشی که به دستگاه های اجرایی تعلق دارد باید بدون محدودیت در اختیار مردم و دانش آموزان قرار گیرد و حداکثر نیز طی مدت یک ماه آینده ساماندهی شود.

رشید با اشاره به محدودیت بانوان برای استفاده از فضاهای ورزشی و اختصاص یک استخر جدید به آن ها، از تربیت بدنی و دیگر دستگاه ها خواست، سهمی هم برای بانوان از مکان های ورزشی، امکانات و خدمات در نظر بگیرند.

استاندار خراسان جنوبی پرداختن و پشتیبانی از ورزش های عمومی را ضروری دانست و تاکید کرد: مباحث قهرمانی نباید فراموش شود و خراسان جنوبی باید در یک رشته ورزشی در کشور شاخص و برگزیده باشد.