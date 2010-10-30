یک هزار فقره تصادف در کهگیلویه و بویراحمد رخ داد

سرهنگ سید کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزایش تصادفات فوتی در این استان را نگران کننده عنوان کرد و گفت: در شش ماهه اول امسال 28 نفر در اثر تصادف در این استان فوت کرده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت نفر افزایش داشته است.

وی بیان کرد: از تعداد فوت شدگان بر اثر تصادف در شش ماهه اول امسال، 15 نفر عابر پیاده، 9 نفر سرنشین موتورسکلیت و چهار نفر دیگر نیز به دلیل برخورد وسیله نقلیه با شیئی ثابت بوده است.

حسینی یادآور شد: از مجموع تصادفات شش ماهه امسال، 75 درصد در معابر فرعی و 25 درصد نیز در معابر اصلی رخ داده و علت 54 درصد این تصادفات بی توجهی به جلو بوده است.

وی بیان داشت: بیشترین تصادفات در استان بین ساعات 20 تا 23 شب و مربوط به سنین بین 25 تا 35 سال بوده است.

توقیف بیش از چهارهزار موتورسکلیت در استان

حسینی همچنین تعداد تصادفات فوتی موتورسواران طی یک هفته گذشته را چهار نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد یک نفر در چرام، یک نفر در گچساران و دو نفر در یاسوج بوده اند.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از چهارهزار موتورسکلیت در پارکینگ نیروی انتظامی استان توقیف شده است.