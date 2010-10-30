نباید در توسعه استان زنجان دچار تردید شویم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر در بازدید از معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان افزود: استان دارای قابلیت های فراوانی در امر توسعه است و با توجه به قرار گیری استان در شاهراه مواصلاتی کشور، می توان از این پتانسیل برای توسعه و پیشرفت منطقه استفاده کرد.

وی ادامه داد: هیچ استانی از موقعیت بی نظیر زنجان برخوردار نیست و کافی است قابلیت های موجود را به دولت بشناسانیم تا آنها بتوانند در صورت نیاز از موقعیت های ویژه استان استفاده کنند.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه باید در شرایطی که دولت مصمم به انتقال وزارتخانه به سایر مناطق است، بستر را برای حضور چندین دستگاه در استان فراهم کنیم، افزود: در چنین شرایطی، قطعاً شاهد سرعت بخشیدن به روند توسعه استان خواهیم بود.

استاندار زنجان تقویت چهارچوب بودجه ریزی در استان را خواستار شد و افزود: تعدادی از استانها طی سال های گذشته، اعتبارات مناسبی را دریافت کرده اند اما برخی مناطق همچون زنجان در این بخش با ضعف هایی مواجه بودند که از سال 84، نسبت به تغییر این روند، اقداماتی صورت گرفته و هم اکنون شاهد افزایش بودجه استان هستیم که با پیگیری های بیشتر، می توان شرایط را بهتر از قبل کرد.

رئوفی نژاد به ضرورت توجه به سرمایه گذاری متوازن در استان اشاره کرد و گفت: در سال های قبل با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، شاهد توسعه اقتصادی استان در محور خاصی بودیم؛ به طوری که عمده این سرمایه گذاری ها از محدوده شهر ابهر و در کنار آزادراه تا زنجان انجام شده و در حال حاضر دیگر زمینی برای اجرای طرح های جدید در این محور وجود ندارد در حالی که سایر مناطق توسعه نیافته اند.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان سال 90 قطعاً شاهد تحولات چشمگیری در مناطق محروم همچون خدابنده و طارم خواهیم بود و کارشناسان معاونت برنامه ریزی با توجه به وظیفه خود، باید سرمایه گذاری های بخش خصوصی را به این مناطق سوق دهند.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه باید افق دید و برنامه ریزی در استان منطقه ای باشد،: با چنین دیدگاهی، توسعه استان تضمین شده است و باید تا پایان سال 90، در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جایگاه ویژه ای در کشور کسب کنیم.

استاندار زنجان تأکید کرد: باید از فضای موجود در استان مراقبت کرد به گونه ای که نباید به خاطر لحظه ای غفلت، فرصت های موجود را از دست داد زیرا تنها با چنین روندی رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.

رئوفی نژاد با اشاره به ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانداری ها افزود: در انجام هر کار بزرگی، مشکلات خاصی نیز به وجود می آید، اما خوشبختانه با گذشت زمان، شاهد انجام امور طبق روال معمول هستیم و تعامل خوبی نیز بین بخش های مختلف در این زمینه به وجود آمده است.