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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

8 میلیون دانش‌آموزان صاحب شناسنامه سلامت شدند

8 میلیون دانش‌آموزان صاحب شناسنامه سلامت شدند

رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت گفت: تاکنون 8 میلیون شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی اول و دوم راهنمایی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گلایل اردلان افزود: از سال 80 صدور شناسنامه سلامت را آغاز کردیم و تقریباً تمام جمعیت دانش‌آموزی کشور اعم از پایتخت تا مناطق صعب‌العبور را تحت پوشش غربالگری استثنایی قرار دادیم و اکنون دانش‌آموزان از این خدمات بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه شناسنامه سلامت واجد کلیه اطلاعات سلامتی دانش‌آموز است که محل ثبت معاینات سلامت در سطح بهورز، کاردان و پزشک عمومی است گفت: در شناسنامه سلامت دانش‌آموزان، محل ارجاع و پی‌گیری نیز لحاظ شده است.

اردلان افزود: از سال 81 شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان صادر شده و از دو سال قبل برای مقاطع ورودی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان سالانه یک میلیون شناسنامه صادر می‌شود.
 
وی گفت: تاکنون 8 میلیون شناسنامه سلامت صادر شده است که از پایه اول ابتدایی آغاز و اکنون به پایه اول و دوم راهنمایی رسیده است.
کد مطلب 1181207

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