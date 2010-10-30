به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گلایل اردلان افزود: از سال 80 صدور شناسنامه سلامت را آغاز کردیم و تقریباً تمام جمعیت دانش‌آموزی کشور اعم از پایتخت تا مناطق صعب‌العبور را تحت پوشش غربالگری استثنایی قرار دادیم و اکنون دانش‌آموزان از این خدمات بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه شناسنامه سلامت واجد کلیه اطلاعات سلامتی دانش‌آموز است که محل ثبت معاینات سلامت در سطح بهورز، کاردان و پزشک عمومی است گفت: در شناسنامه سلامت دانش‌آموزان، محل ارجاع و پی‌گیری نیز لحاظ شده است.

اردلان افزود: از سال 81 شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان صادر شده و از دو سال قبل برای مقاطع ورودی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان سالانه یک میلیون شناسنامه صادر می‌شود.

وی گفت: تاکنون 8 میلیون شناسنامه سلامت صادر شده است که از پایه اول ابتدایی آغاز و اکنون به پایه اول و دوم راهنمایی رسیده است.