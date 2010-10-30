کود آلی کمپوست در حجم وسیع تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، کارشناس واحد آب و خاک جهاد کشاورزی سپیدان افزود: ازجمله روشهای بسیار مطلوب و موثر در مبارزه و خنثی سازی اثرات نامطلوب زباله ها، تبدیل آنها به کود است که تکنیکهای لازم این کار هم اکنون در دست قرار دارد.

زهرا هوشمند تصریح کرد: درهمین راستا از طرف بخش خصوصی عملیات تولید کمپوست با استفاده از انواع دور ریزها شامل ساقه و برگ خشکیده درختان بوته ها، خاک اره، ضایعات میوه ها و غذای انسان، ملاس چغندرقند، ضایعات کارخانه های تولید مواد خوراکی و ... در سپیدان آغاز شد.

وی افزود: از جمله مزایای این کود افزایش محصول، کیفیت بالای محصول، تولید محصول سالم و فاقد آلودگی، ذخیره سازی آب در خاک، ارزان بودن، پیشگیری از سله بستن خاک، تنظیم اسیدیته خاک و ...است.

در حال حاضرتولید این کود در حجم روزانه 20 تن در روز به صورت کارگری و دستی انجام می شود که درصورت مکانیزه شدن قابلیت افزایش 60 تن در روز را داراست. تحقیقات نشان داده تولید این نوع از کودها بهتر از کودهای شیمیائی بوده و استفاده از آنها کاهش هزینه های تولید ، خراب نشدن بافت خاک، عدم نفوذ مواد مواد شیمیائی به آبهای سطحی و تولید غذای سالم انسان ها در پی دارد.