ماهیت ضداستکباری انقلاب اسلامی مورد غضب دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، لطف الله فروزنده که پیش از ظهر شنبه در یادواره کشوری شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید در کرج سخن می گفت با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دارای ماهیتی ضد استعماری و ضد استکباری است، اظهار داشت: این انقلاب در جستجوی آزادی بشریت و سرکوب استعمار است و از این حیث دارای استقلال و مایه هراس دشمنان است.

فروزنده با تاکید براهمیت نقش شهدا و بخصوص شهدای دانش آموز، این ایام را یادآور بسیاری وقایع سرنوشت ساز در انقلال اسلامی کشورعنوان کرد و بیان داشت: سیزده آبان ماه همزمان با تبعید امام خمینی (ره ) بعنوان نخستین روحانی معترضی است که در برابر استکبار قاطعانه ایستاد.

وی افزود: همچنین شهادت دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی ایران توسط دانشجویان که به تعبیر امام خمینی(ره) از انقلاب اصلی بزرگتر بود همزمان با این ایام صورت گرفته و سبب شد سیزدهم آبان ماه بعنوان روز مبارزه با استکبار نامیده شود.

این مسئول با اشاره به عدم استقلال کشور در زمان پهلوی یادآور شد: پیش از انقلاب بزرگ اسلامی، ملت ایران با پشتوانه بیش از 3 هزار سال تمدن تحت نفوذ 60 هزار مستشار امریکایی قرار داشت و این در حالی بود که مستشاران از حضور در این کشور حق توحش دریافت می کردند.

فروزنده اضافه کرد: دریافت حق توحش به معنای حضور در سرزمینی بود که مردم آن بدون فرهنگ و تمدن بوده و غیرایرانیان در آن امنیت کافی نداشتند.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی در چنین شرایطی به میدان آمد و با اتکا به دلیرمردانی چون شهیدان بساط استبداد را برچید.

وی در ادامه به شکست تفکر لیبرالی در اوایل دوران دفاع مقدس پرداخت و یادآور شد: تا زمانیکه رهبری جنگ تحت تاثیر اندیشه لیبرالی بنی صدر بود سه عملیات انجام گرفته توسط نیروهای ایرانی با شکست مواجه شد.

این مسئول به تاثیرات عزل بنی صدر و قرارگیری شهید رجایی در این سمت اشاره داشت و افزود: از این پس با هدایت و رهبری امام خمینی (ره) و حاکم شدن تفکر شهادت و جهاد در جنگی که با اتحاد 40 کشور جهان علیه ایران اسلامی انجام گرفته بود پیروزی در عملیاتهای گوناگون نصیب نیروهای ایرانی شد.

لطف الله فروزنده در پایان نقش شهید فهمیده را در آزادسازی خرمشهر بسیار موثر عنوان کرد و گفت: با ایجاد رعب و وحشتی که از اقدام این شهید بزرگ در دل دشمن ریخته شد تمامی محاسبات مادی مهاجمان به هم ریخته و شکست خورد.