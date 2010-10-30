بیمارستان صحرایی سپاه در هیرمند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، هشتمین بیمارستان صحرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان ظهر شنبه در روستای "شندل" از توابع شهرستان مرزی هیرمند راه اندازی شد.

این بیمارستان دارای نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته درمانی است که بیماران را به صورت رایگان درمان می کند.

فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران در مراسم افتتاح این بیمارستان صحرایی، اظهارداشت: این بیمارستان صحرایی با داشتن آزمایشگاه و اطاق عمل خدمات درمانی پیشرفته از طریق بخش های جراحی عمومی، زنان، اطفال، ارتوپدی، اورولوژی، چشم پزشکی و دندانپزشکی به مردم محروم منطقه ارائه می دهد.

سردار سرتیپ احمد اخوان افزود: این بیمارستان همچنین داروخانه و مرکز پزشکی و اورژانس دارد و 90 پزشک شامل 76 مرد و 14زن در آن فعالیت و به مردم محروم منطقه خدمت رسانی می کنند.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود این بیمارستان در طول یک هفته فعالیت خود تا سقف 40 هزار نفر از مردم روستاهای مرزی را پذیرش کند و به این منظور 320 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی در ادامه افزود: 90 نفر پزشک فعال در این بیمارستان صحرایی دارای تخصصهای مختلف و از بهترین پزشکان بیمارستان فوق تخصصی شهید آیت الله صدوقی اصفهان هستند.

سردار سرتیپ اخوان همچنین اظهارداشت: در هفت بیمارستان صحرایی که قبلا در سایر نقاط سیستان و بلوچستان و برای خدمت به مردم محروم راه اندازی شد به 170 هزار نفر انواع خدمات پزشکی ارائه و برای آن یک میلیارد و 560 میلیون تومان هزینه امداد رسانی شده است.

وی گفت: همچنین در هفت بیمارستان قبلی هزار و 720 مورد عمل جراحی انجام شد و بیماران برای ادامه مداوا به بیمارستان نبی اکرم زاهدان معرفی شدند و تمام خدمات رایگان انجام شده و می شود.

همچنین افزود: بیمارستانهای صحرایی سپاه در نقاطی احداث می شوند که دسترسی مردم به مراکز مدرن درمانی کمتر باشد و خدمات ارائه شده نیز در سطح خوب و بالایی ارائه می شود.

فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: تاکنون نیروی زمینی سپاه در 29 نقطه کشور بیمارستان صحرایی راه اندازی کرده است.

