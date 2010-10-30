  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

قاچاق چمدانی لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور

قاچاق چمدانی لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از قاچاق چمدانی لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور خبر داد و گفت: متاسفانه ارائه مجوز واردات لوازم بهداشتی و آرایشی از سوی برخی سازمانها باعث ناهمگونی بازار این محصولات در داخل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی ضمن موفق ارزیابی کردن نصب برچسب اصالت دارو برای تشخیص داروی قاچاق از غیرقاچاق، از انجام این تجربه برای لوازم آرایشی و بهداشتی خبرداد و گفت: تجربه نصب برچسب اصالت دارو موجب کنترل خوب بازار دو هزار و 500 قلمی دارو شده و امیدواریم نصب این برچسب بر لوازم آرایشی و بهداشتی نیز موجب کنترل قاچاق و شبیه ‌سازی بازار 11 هزار قلمی لوازم آرایشی و بهداشتی نیز بشود.

وی با اشاره به قاچاق چمدانی لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور، اظهارداشت: متاسفانه ارائه مجوز ورود لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور از سوی برخی سازمانها، بازار این کالاها را با ناهمگونی بسیار همراه کرده و باید برای نظارت و کنترل بیشتر این وضعیت با کمک مجامع صنفی و ارگانهای ذیربط دیگر اقدام کرد.
 
شیبانی، جعل آرم وزارت بهداشت بر روی برخی از لوازم بهداشتی و آرایشی را اقدامی غیرقانونی و قابل پیگرد اعلام کرد و به متخلفان هشدار داد چنین مواردی به طور جدی از سوی سازمان غذا و دارو تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
کد مطلب 1181216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها