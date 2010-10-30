به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی ضمن موفق ارزیابی کردن نصب برچسب اصالت دارو برای تشخیص داروی قاچاق از غیرقاچاق، از انجام این تجربه برای لوازم آرایشی و بهداشتی خبرداد و گفت: تجربه نصب برچسب اصالت دارو موجب کنترل خوب بازار دو هزار و 500 قلمی دارو شده و امیدواریم نصب این برچسب بر لوازم آرایشی و بهداشتی نیز موجب کنترل قاچاق و شبیه ‌سازی بازار 11 هزار قلمی لوازم آرایشی و بهداشتی نیز بشود.

وی با اشاره به قاچاق چمدانی لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور، اظهارداشت: متاسفانه ارائه مجوز ورود لوازم بهداشتی و آرایشی به کشور از سوی برخی سازمانها، بازار این کالاها را با ناهمگونی بسیار همراه کرده و باید برای نظارت و کنترل بیشتر این وضعیت با کمک مجامع صنفی و ارگانهای ذیربط دیگر اقدام کرد.

شیبانی، جعل آرم وزارت بهداشت بر روی برخی از لوازم بهداشتی و آرایشی را اقدامی غیرقانونی و قابل پیگرد اعلام کرد و به متخلفان هشدار داد چنین مواردی به طور جدی از سوی سازمان غذا و دارو تحت پیگرد قرار می‌گیرد.