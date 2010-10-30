غیبت زیاد مسافران گوانگجو و برخی مسئولان/ پرچمدار کاروان ایران هم نیامد!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی گوانگجو صبح امروز شنبه پس از حدود یک ساعت تاخیر با حضور علی سعیدلو، محمد علی آبادی، حمید سجادی و بهرام افشارزاده در هتل المپیک آغاز شد.

این مراسم در شرایطی برگزار شد که بسیاری از ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی گوانگجو به دلیل سفر و یا تداخل زمان تمرین از حضور در مراسم امتناع کرده بودند.

والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تنیس روی میز ، دوچرخه سواری و دوومیدانی از جمله رشته هایی بودند که ورزشکاران آنها در مراسم حضور نداشتند. حتی صمد نیکخواه بهرامی پرچمدار کشورمان که همراه با تیم ملی بسکتبال به ترکیه و صربستان سفر نکرده بود، در این مراسم غیبت داشت.

البته مدیریت فدراسیون والیبال، هندبال، تنیس روی میز و اعضای کادر فنی کشتی به نمایندگی از ورزشکاران خود در مراسم بدرقه شرکت داشتند.

* حضور برخی چهره های ورزشی که در کاروان ورزشی اعزامی به بازیهای آسیایی حضور ندارند اما در مراسم بدرقه امروز شرکت داشتند، جالب توجه بود. مصطفی کارخانه از جمله این چهره ها بود.

* تیم فوتبال امید آخرین گروه ورزشکارانی بود که در محل برگزاری بدرقه حاضر شدند. این تیم مانند تکواندو با جمع کامل ورزشکاران و مربیان خود به هتل المپیک آمد.

* قرار بود علی سعیدلو یکی از سخنرانان این مراسم باشد اما وی حمید سجادی را به جای خود به روی سن هدایت کرد.

* "این باور عمیق من است که هیچ قله ای از قله های ورزش دور از دسترس ورزشکاران ایران نیست " این بخشی از صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان بود که به همراه دیگر صحبت های وی در قالب یک نماهنگ ویژه پخش شد.

* حضور پیشکسوتانی که سابقه حضور در بازیهای آسیایی و حتی مدال آوری در این رویداد را دارند یکی از ویژگی های مراسم امروز بود. باغبانباشی از مدال آوران رشته دوومیدانی یکی از این چهره های پیشکسوت ایران بود.

* در پایان این مراسم، ورزشکارانی که برای حضور در آئین بدرقه کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی به هتل المپیک آمده بودند به صورت تیمی عکس یادگاری گرفتند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.