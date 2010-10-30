به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی امروز در همایش سراسری نقش نظام بانکی درمسیر توسعه و تحول کشور گفت: این تفاهم نامه میان سازمان هدفمند سازی یارانه ها ، نظام بانکی کشور و دستگاه های اجرایی کشور منعقد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در راستای این تفاهم نامه دو قرارداد نیز منعقد شده است، اظهارداشت: یک قرارداد توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانکها و دیگری نیز در چارچوب اولویتهای مصوب کارگروه بین بانکها و مشتری منعقد شده است.

وی تصریح کرد: دولت نهم و دهم بی تردید بیش از دولتهای قبل به نظام بانکی و مالی کشور توجه کرده، این در حالی است که بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی دوره تحولات را پشت سر گذاشته است.

حسینی با اشاره به ابلاغ قانون جامع بازار سرمایه در سال 1384 ‏‌، گفت: ‌بر همین اساس بخش حاکمیت و نظارت از بخش های اجرایی در بازار سرمایه کشور تفکیک شد و هم اکنون سازمان بورس واوراق بهادار وظیفه حاکمیتی این بازار را انجام می دهد و بورسهای اوراق بهادار ‏‌؛ کالا و فرا بورس نیز درکنار آن به فعالیت های خود می پردازند.

وی ادامه داد: بر همین اساس ارزش بازار سرمایه کشور از حدود 45 هزار میلیارد تومان به 85 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حجم معاملات بازار فرابورس نیز که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است ، به یکهزار و 600 میلیارد تومان رسیده است، ضمن اینکه در هفته گذشته نیز این بازار با تامین مالی 500 میلیارد تومان توانست نشان دهد که می توان به کمک اقتصاد ایران بیاید.

حسینی با اشاره به افتتاح صندوق ارزی ایرانیان در سالجاری و ورود ابزار هایی جدیدی همانند صکوک در آینده نزدیک ‏‌گفت: ‌نگاه توصیه ای دولت سبب شد تا فشار به بانکها کاهش یابد.

وزیر امور اقتصاد ی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه در سال جاری جان تازه ای گرفته است، ‏‌گفت:‌ همچنین صنعت بیمه نیز بیش از پیش فعالیتهای خود را گسترش داده و بزرگترین موارد را نیز تحت پوشش خود قرارداده و با احتساب سهام سه بیمه ای که نیز در بورس عرضه شده است، هم اکنون 18 بیمه خصوصی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه با این وجود تامین نظام مالی کشور همچنان بانک محور است اما قرار است فشار به این بخش تعدیل شود، به محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و ‌گفت: نظام بانکی در این محور ها از استحکام مناسبی برخوردار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:‌ در دو تا سه سال اخیر که بحران مالی در دنیا تبدیل به بحران اقتصادی شده و بانکها نیز بیشترین صدمه را دیده اند، در همین شرایط ایران بانک ورشکسته نداشته است. در این شرایط، 10 بانک خصوصی هم اجازه فعالیت خود را دریافت کرده که شش بانک نیز هم اکنون فعال شده اند.

حسینی تصریح کرد: همچنین در شرایطی که شاهد فروپاشی ارزش سهام بانکها در دنیا بوده ایم موفق به عرضه سهام سه شرکت در بورس و اوراق بهادار بوده ایم و پست بانک نیز شرایط پذیرش در بورس را به دست آورده است.

وی با اشاره به فروش 750 میلیون یورو اوراق مشارکت در سال گذشته و اختصاص حدود 20 درصد از سپرده ها به سیستم بانکی، ‌افزود: نظام بانکی نه تنها بحران بلکه تحریم را با بی اعتنایی رد کرده و این امر حکایت از اعتماد به نظام بانکی کشور است.

به گفته حسینی، حضور سیستم بانکی در بازارهای جهانی بیشتر شده است و بانک قرض الحسنه نیز یکهزارو 900 میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه بانکهای دولتی و بانکهایی که در آن سهام دارند حدود 195 هزار میلیارد تومان سپرده جمع آوری کرده اند، گفت:‌ مانده تسهیلات در این با نکها نیز از 108 هزار میلیارد تومان به 182 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه سال جاری افزایش یافته است.

حسینی تصریح کرد: بیشترین سهم در پرداختها نیز مربوط به بخش صنعت و معدن با 30 درصد است و 9 هزار و 300 میلیارد تومان نیز به مسکن مهر پرداخت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور‌، گفت: این طرح باید از طریق سیستم بانکی کشور انجام شود و این شبکه توانست به سرعت حساب بانکی17 میلیون خانوار را سازماندهی کند.