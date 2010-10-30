نمایشگاه عکس حج در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین رسولی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه عکس حج از اول ذیحجه همزمان با 17 آبان ماه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س) با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در نگارخانه مولا عاصم زنجانی به مدت 10 روز برگزار می گردد.

وی هدف از این نمایشگاه را ترویج فرهنگ ناب اسلامی و آشنایی هر چه بهتر عموم مردم با آیین حج ابراهیمی برشمرد و یادآور شد: در این نمایشگاه 60 تابلو عکس منتشر نشده از مراسم عبادی حج و حرم پیامبر اکرم (ص) و قبرستان بقیع که توسط سه تن از عکاسان مشهور کشوری تهیه شده در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی ساعت بازدید این نمایشگاه را 16 تا 20 اعلام کرد.