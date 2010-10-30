نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز رسوایی های آمریکا ناشی از انتشار اسناد جنگ عراق توسط پایگاه ویکی لیکس، بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود جلب کرده است.

تدابیر اقتصادی اتحادیه اروپا؛ یک گام تا ویرانی

روزنامه المستقبل امروز نگاهی ویژه به تدابیر اخیر اتحادیه اروپا در مسائل اقتصادی داشته است. بر این اساس، این تدابیر بر پایه ای سست و لرزان بنا شده که هیچ امیدی به کارساز بودن آن وجود ندارد.

ویکی لیکس؛ دائره المعارف رسوایی آمریکا!

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری به معنی تحت اللفظی کلمه انگلیسی "ویکی لیکس" (دائره المعارف چکه) توجه کرده است. بر این اساس، این کاخ سفید است که بتدریج در حال غرق شدن در رسوایی های خود است که چکه چکه بر سرش می بارد.

معضل دادگاه حریری؛ اثر اختاپوسی!

پایگاه خبری الانتقاد امروز در کاریکاتوری به تداوم اختلافات و تنش های سیاسی در لبنان در پی اقدامات دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) توجه داشته که دست از سر این کشور بر نمی دارد و هچون هشت پایی سمج ول کن ماجرا نیست!

موثرترین تبلیغات انتخاباتی در سال 2010 ؛ به به!

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری دیگر نگاهی ویژه به تبلیغات انتخاباتی در این کشور داشته است و ظرف پر از غذاهای خوشمزه (رشوه و خرید رای با پول) را به عنوان موثرترین راه جذب آرا در سال 2010 دانسته است.

مذاکرات صلح دروغین؛ یک، دو، سه ... کشتمش!

روزنامه الوطن قطر امروز به دروغین بودن وعده صلح رژیم صهیونیستی در گفتگو با اعراب اشاره کرده است. بر این اساس، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرنده صلح را با ترفندهایی ویژه جذب خود کرده، اما در فرصت مناسب پرنده را کشته است.

گزینه مذاکره همچنان پا برجاست!

خبرگزاری فلسطین الیوم نگاهی طنز به اظهارات اخیر "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین داشته است که گفته بود: گزینه مذاکره همچنان پا برجاست. بر این اساس، پرنده صلح نیز از این اظهارات ابومازن کلافه شده و شاخه زیتون (نماد صلح) را بسوی وی پرتاب کرده است.

اندونزی در محاصره سونامی و آتشفشان!

روزنامه عکاظ عربستان امروز به بلایای طبیعی در اندونزی توجه داشته است که از یک سو در محاصره سونامی و سیل و از سوی دیگر در خطر آتشفشان و زلزله قرار گرفته اند.

داروخانه بیمارستان دولتی!

روزنامه عکاظ عربستان در کاریکاتوری دیگر به وضعیت داروخانه ها در بیمارستانهای دولتی توجه داشته است که در آنها داروهای خاص کمتر یافت می شود و مردم مجبور به خرید آن از بازار سیاه و یا داروخانه های غیر دولتی هستند.

شرایط اقتصادی مصر؛ شیش پنج تا، شصت تا!

روزنامه الاهرام مصر به گفت و شنود یک دانش آموز و معلم مصری سر کلاس درس توجه کرده است. معلم از دانش آموز پرسیده که 6 ضربدر 5 چند تا می شود و دانش آموز در جواب نوشته 60. دانش آموز مصری در توضیح این مسئله به استاد خود متذکر می شود: استاد، قبلا جواب این حاصل ضرب 30 می شد اما حالا با توجه به افزایش قیمتها، دو برابر و چه بسا بیشتر هم شده است!

جهان عرب؛ این کوزه هم شکست!

روزنامه البیان امروز به شرایط نا آرام و متشنج سیاسی در کشورهای عربی توجه داشته است. به صورتی که پس از فلسطین، عراق و سومالی، سودان نیز در حال ورود به جمع کشورهای نا آرام از لحاظ سیاسی است.

ویکی لیکس رو ول کن، بزار بخوابیم!

روزنامه القدس العربی چاپ لندن در کاریکاتوری به بی توجهی اعراب به اسناد و مدارک ویکی لیکس توجه داشته است. کشورهایی که همواره در این نوع مسائل سکوت کرده و منتظر تصمیم اربابان آمریکایی خود باقی می مانند.

ویراست صهیونیستی صلح؛ بیا دست بدیم!

روزنامه الاتحاد امارات در کاریکاتوری به صلح دروغین وادعایی رژیم صهیونیستی توجه داشته که پشت صدها تن تسلیحات جنگی پنهان شده است. نتانیاهو نیز که دست خونین آشتی دراز کرده است در دست دیگر سلاح به همراه دارد.

تنش سیاسی در لبنان

روزنامه الحیات چاپ لندن در کاریکاتوری به وضعیت فعلی پر تنش سیاسی در لبنان در پی اقدام اخیر دادگاه حریری توجه کرده است.