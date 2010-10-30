رانندگان بین شهری لرستان حق افزایش کرایه را ندارند

نصرت الله حیدری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: با توجه به تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته رانندگان اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه پس از هدفمندی یارانه ها حق افزایش کرایه را ندارند.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت مدتی از اجرای طرح دولت در راستای افزایش نرخ کرایه در این بخش اقدام خواهد کرد، بیان داشت: ممکن است با کار کارشناسی مدتی بعد از اجرای طرح بین پنج تا 20 درصد نرخ کرایه ها افزایش یابد تا فشاری که بر بخش حمل و نقل وارد می شود تا حدودی جبران شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان همچنین به تمهیدات در نظر گرفته شده در زمینه حمل و نقل روستایی اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا شناسایی ناوگان حمل و نقل روستایی در بخش بار و مسافر در دستور کار قرار گرفته است.

حیدری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل این امر به فرمانداران نیز بیان داشت: رانندگان فعال در بخش حمل و نقل روستایی با تایید دهیاران باید فرم مورد نظر در این زمینه را تکمیل و تحویل دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون تنها شهرستان دلفان این کار را انجام داده، ادامه داد: این طرح در راستای این است که اگر دولت تسهیلاتی را در اختیار ناوگان حمل و نقل روستایی قرار داد از آن محل به افراد فعال در این بخش کمک شود.