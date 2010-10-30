درک بالای زائران مهمترین عامل افزایش کیفی خدمات است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مئینه منوره وی در خصوص مراحل اعزام زائران مدینه اول به مکه مکرمه افزود: از دیروز جمعه هفتم آبان خروج اولین گروه از زائران به سوی مکه مکرمه آغاز شد. انشاء الله تا چهارم ذی الحجه همه زائران مدینه اول از این شهر خارج و وارد مکه می شوند.



رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: تا کنون بر اساس گزارشهایی که همکاران بعثه مقام معظم رهبری و نیز همکاران من در ستاد حج مدینه منوره اعم از مسؤولین مناطق و واحد بازرسی و ارزیابی ستاد دادند برخلاف مشکلاتی که روزهای اول مشاهده شد روند خدمات رسانی به زائران در فرودگاه مدینه بسیار عالی است و مدت زمان تخلیه یک پرواز به یکساعت کاهش یافته است.



لیالی همچنین گفت: بخشی از عرضه غذای خوب و مناسب ناشی از تهیه مواد خوب است و بخشی از آن هم به تلاش مدیران دو آشپزخانه و مجموعه همکاران آنها برمی گردد. در دو بازدیدی که به اتفاق نماینده محترم ولی فقیه داشتیم زائران عزیز از کیفیت و کمیت و خدمات دریافتی به طور حضوری هم اظهار رضایت و تشکر می کردند.



وی در گفتگو با نشریه زائر با اعلام اینکه "نمی توانیم نقش مدیران کاروانها و مجموعه عوامل حاضر در کاروانها را نادیده بگیریم" افزود: این احساس راحتی و آرامش زائران نشات گرفته از انسجام و تفاهم و همدلی و همراهی خوب و بی نظیری است که امسال میان مجموعه ستاد و بعثه و مجموعه مدیران و روحانیون محترم کاروانها ایجاد شد.



رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به این سوال که "چه اقداماتی برای بهبود فرایند حج امسال انجام شده است" گفت: مهمترین عامل بهبود خدمات رسانی به زائران را عامل نیروی انسانی می دانم. به همین دلیل امسال برای اولین بار دو گردهمایی متمرکز در زمینه حج یکی در قم و جلسه مشترک و متمرکزی در تهران با حضور تمام مدیران کاروانهای حج امسال در تهران برگزار شد.

وی افزود: اتفاق بعدی انتخاب به موقع مدیران ستادی و برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی برای نیروهای ستادی بود. شاید امسال برای اولین بار بود که تمام نیروهای ستادی اعم از مدینه و مکه و جده در یک جلسه یکروزه در ایران کاملا نسبت به ماموریت و وظایف محوله به آنها توجیه شدند که این دو اتفاق تاثیر فوق العاده ای بر روند خدمات رسانی مطلوب تر و آرام کردن محیط به جا گذاشت.



لیالی گفت: نکته دیگری که من احساس می کردم که می تواند در امر خدمت رسانی بهتر به زائران کمک کند آرام نگه داشتن محیط خدمات رسانی است. امروز کمترین اصطکاک و تنش میان مدیران کاروانها و مجموعه خود در درون کاروان و همکاران ستاد وجود دارد.



رئیس سازمان حج و زیارت در پایان یادآور شد: ما در میدانی با شرایط خاص و محدود قرار داریم. اگر بنا است کار بزرگی انجام شود باید در تمام سطوح یکدلی و هماهنگی برای خدمات رسانی به زائران به وجود آید . الحمدالله توانسته ایم این فضا را در مدینه حاکم کنیم که قطعا این تجربه را در مکه مکرمه ادامه خواهیم.