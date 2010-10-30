پل جوادیه به زودی بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف صبح روز شنبه در حاشیه افتتاح پروژه پل شهیدان در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت عمرانی ‌تونل صدر- نیایش نیز آغاز شده و با توجه به این که این پروژه سرمایه گذار و اعتبار خارجی دارد ال سی های آن گشایش یافته است و ما منتظریم تا هفته آینده اعتبارات واریز شود تا بتوانیم تابلوی زمانبندی را نصب و رسما عملیات اجرایی را آغاز کنیم که قطعا زمینه های آن تا قبل از 20 آبان محقق می شود و این پروژه عمرانی مهم نیز به مرحله اجرا در می آید .

وی همچنین در مورد ادامه بزرگراه یادگار امام تا خیابان امام خمینی(ره) نیز گفت: عملیات ادامه مسیر یادگار امام بعد از دوربرگردان پل شهیدان تا پایان سال محقق خواهد شد که این بخش از بزرگراه به صورت دو طبقه است.

قالیباف افزود: ‌تملکهای لازم در این بخش صورت گرفته و امید است که کارهای اجرایی با سرعت پیش برود اما در هر صورت موضوع تملک به سختی در این بخش صورت گرفت ‌زیرا املاک ریزدانه، حتی 50 ،‌60 متری در این محدوده داشتیم.

وی ادامه داد: برای آن که مانند اتوبان نواب، عرض بزرگراه زیاد نشود و شهر به دو قسمت تقسیم و بین بافتهای مسکونی فاصله ایجاد نشود ادامه بزرگراه یادگار امام به صورت دو طبقه در دست اجراست که خودروها بتوانند از طبقه منفی یک به صورت سریع حرکت کرده و از طبقه همکف دسترسیهای محلی داشته باشند.

شهردار تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا با هدفمند کردن یارانه ها شاهد تغییر قیمت در نرخ کرایه حمل و نقل عمومی خواهیم بود گفت: در حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوسرانی و مترو امسال قطعا تغییری را در کرایه ها نخواهیم داشت اما در تاکسی تغییر نرخ کرایه ها بستگی به نرخ بنزین و سیاستهای بعدی دولت دارد که اگر در این بخش نیز یارانه های مورد نیاز تامین و پرداخت شود این امکان هست که نرخ کرایه تاکسی ها تغییری نکند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عوارض شهرداری در بخش نوسازی تغییری داشته گفت: عوارض شهرداری مربوط به نوسازی،‌ ربطی به هدفمند کردن یارانه ها ندارد و این مصوبه مجلس بوده که پایه نرخها از یک به یک و نیم تبدیل شده و در عوارض رشد داشته باشیم .

قالیباف در پاسخ به این سوال که بازار تهران در فهرست میراث فرهنگی در خطر قرار گرفته و ‌چرا برای ایمنی بازار کاری انجام نشده است گفت: نمی دانم چه اتفاقی باید در بازار بیفتد که نیفتاده، ‌آیین نامه های میراث فرهنگی کاملا در محدوده بازار اجرا می شود اما در مجموع باید تدابیر اساسی برای بازار اندیشیده شود که این کار در شورای اسلامی شهر در حال انجام است ، ‌همچنین باید هماهنگی هایی نیز با کسبه صورت گیرد تا نوع کاربری آن ها به صورت خرده و یا عمده فروشی مشخص شود اما در هر صورت شهرداری تهران به وظایف خود در این حوزه عمل می کند .

وی ادامه داد: شهردار جدید این منطقه نیز در حوزه شهرسازی سابقه طولانی دارد و با جدیت توجه به بازار را در دستور کار دارد.

شهردار تهران تصریح کرد: ما با بحث پیاده راه سازی و همچنین توجه به بافت های فرسوده سعی داریم بازار تهران را هم دردل این طرح ها ببینیم و به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم .

قالیباف در ادامه در پاسخی مبنی بر این که ساخت و سازهایی ناهمگون در بازار رخ داده است گفت: ‌ساخت و سازها در این محدوده بر اساس طرح تفصیلی و بر اساس قواعد و مقرات شهرسازی است و شهرداری بر آن نظارت دقیق دارد.