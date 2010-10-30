رادیو نمایشگاه مطبوعات را به خوبی منعکس کرده است

محمدحسین صوفی، معاون صدا در ارزیابی وضعیت نمایشگاه مطبوعات در امسال به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه امسال متنوع است. حضور رسانه‌های کشورهای خارجی، رسانه‌های استانی، روزنامه‌های ملی و پرتیراژ خوب است. همچنین شرکت کنندگان به زیبایی آثارشان را ارائه کرده‌اند. من از دست اندرکاران نمایشگاه قدردانی می کنم.

وی درباره حضور کمرنگ شبکه‌های رادیویی گفت: نه، این طور نیست. حضور رادیو هم خوب است. ما غرفه داریم و تمام شبکه‌های مختلف رادیویی عمومی و تخصصی از چند روز مانده به نمایشگاه نسبت به پوشش نمایشگاه مطبوعات اقدام کردند. با آقای رامین، شرکت کنندگان و مهمانان گفتگوهای متنوعی تهیه و پخش کردند.

معاون صدا بیان کرد: آقای رامین معاون مطبوعاتی هم از اقدامات رسانه ملی تشکر کرد و رضایت خود را نسبت به پوشش نمایشگاه توسط شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما اعلام کرد. البته اگر احساس کنم باید فعالیت رادیو بیشتر از این باشد، مسلماً فعالیت همکاران رادیو نیز افزایش می‌دهم.

صوفی در پایان افزود: رسانه ملی در پوشش همه اقدامات فرهنگی و هنری رسانه‌ای از جمله نمایشگاه‌ها پیشتاز بوده است. یکی از دلایل رونق نمایشگاه مطبوعات هم حضور موثر رسانه ملی بوده است، چرا که سعی کردیم با تهیه گزارش های متنوع اهمیت رسانه را بازگو کنیم تا مردم هم در جریان فعالیت‌های نمایشگاه مطبوعات قرار بگیرند.