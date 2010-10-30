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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

واگذاری نخستین ناوگان مینی بوسرانی نوسازی شده گیلان آغاز شد

واگذاری نخستین ناوگان مینی بوسرانی نوسازی شده گیلان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان از آغاز واگذاری نخستین سری از ناوگان مینی بوسرانی نوسازی شده در استان خبر داد.

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که نوسازی ناوگان مینی بوسرانی استان با استفاده از تسهیلات زودبازده و با اعتبار 100 میلیارد ریالی انجام شده به فعالیت 110 شرکت مسافربری در گیلان اشاره کرد و افزود: با توجه به آغاز نخستین مرحله نوسازی ناوگان مینی بوسرانی پیش ‌بینی می شود تا پایان سال جاری 200 دستگاه مینی بوس و 400 دستگاه سواری به متقاضیان واگذار شود که با ادامه این روند در سالهای بعد تمامی ناوگان فرسوده جمع آوری و خودروهای جدید وارد چرخه حمل ونقل عمومی استان شود.

وی درمورد اجرای هدفمند سازی یارانه ها نیز اظهار داشت: پیش بینی می شود با اجرای این طرح سیستم حمل ونقل عمومی رونق چشمگیری داشته باشد که نوسازی و تزریق ناوگان جدید به این بخش بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: علاوه بر این تمهیداتی فراهم شده که اگر هدفمند سازی یارانه ها در بخش حمل ونقل عمومی تاثیرگذار باشد، یارانه سوخت براساس صورت وضعیت و بارنامه برای ناوگان حمل ونقل داخلی اختصاص یابد که از هم اکنون ثبت نام از رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی و دریافت شماره حساب پرداخت یارانه سوخت در تمامی پایانه ‌های کالا و مسافر گیلان آغاز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حفظ حرمت، منزلت و جایگاه مردم وظیفه مسئولان است و مردم نیز حق دارند که از ناوگان مسافربری نوسازی شده استفاده کنند، یادآورشد: گیلان در عرصه نوسازی و تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی در کشور پیشتازاست.

کد مطلب 1181238

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