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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت ؛

بخشی از سیاستهای کلی تحول در نظام آموزش و پرورش تصویب شد

بخشی از سیاستهای کلی تحول در نظام آموزش و پرورش تصویب شد

در جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر آموزش و پرورش به همراه معاونین مربوطه و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی‌های مبسوط، موارد ذیل به تصویب رسید:

- توانمندسازی وزارت آموزش و پرورش با رویکرد فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پژوهشی و پاسخگو ساختن آن در قبال اهداف و مأموریت‌های محوله.

- بهسازی و اعتلای منابع انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:

- ارتقای کیفیت نظام تربیت معلم آموزش و پرورش و توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه‌های درسی مراکز دانشگاه‌های تربیت معلم و شیوه‌های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان باانگیزه، کارآمد، اسوه، خلاّق و اثربخش.

- بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی از کلیه مراکز آموزشی کشور.

تبصره: فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی بعد از گذراندن دوره مهارتی، در آموزش و پرورش پذیرش خواهند شد.

ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.

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کد مطلب 1181241

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