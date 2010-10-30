ایران از قدرتهای اقتصادی منطقه است/تاکید مسئولان عراق بر توسعه روابط با ایران

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله حاجی سعید صبح شنبه در نشست مشترک مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شهرهای سلمانیه عراق و سنندج، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نه تنها در منطقه بلکه در جهان به عنوان یک کشور مهم و تاثیر گذار در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری به شمار می رود.

وی عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران سهم بسیار زیادی در منطقه دارد و بسیار از کشورهای جهان به ویژه عراق از افزایش مبادلات همه جانبه با ایران استقبال می کنند و امیدواریم که برگزاری نشست های مشترک این چنین در زمینه افزایش مبادلات در تمامی بخش ها به ویزه اقتصادی و تجاری موثر و مفید باشد.

مشاور بازرگانی رئیس جمهور عراق گفت: ما مردم کرد کشور عراق از گذشته های بسیار دور تاکنون از خدمات برادران ایرانی در شرایط سخت و دشوار استفاده کرده ایم و امروز خواهان گسترش همه جانبه مبادلات با مردم ایران به ویژه استان کردستان هستیم و در این راستا باید از تمامی توانمندی ها و پتانسیل های موجود به نحو شایسته استفاده کرد.

عبدالله حاجی سعید بیان داشت: با توجه به سابقه تاریخی مبادلات مرزی بین مردم عراق و جمهوری اسلامی ایران، امروز نیز مسئولان بلند پایه دو طرف تاکید ویژه ای بر توسعه مناسبات دارند و امیدواریم که بر اساس این رویه سهم جمهوری اسلامی ایران در عراق که نیازمند سرمایه گذاری بیشتر بخش های دولتی و خصوصی است، افزایش یابد.

وی خواستار رفع مشکلات و کمبودهای پیش روی صادرات کالا از کشورمان به عراق شد و افزود: ما در عراق هیچ گونه مشکلی در راستای استقبال واردات کالا از جمهوری اسلامی ایران نداریم و در راستای توسعه این مهم از فعالان تجاری و بازرگانی به صورت ویژه حمایت خواهد شد.

مشاور بازرگانی رئیس جمهوری عراق یادآور شد: اقلیم کردستان عراق نسبت به سایر مناطق این کشور از امنیت بهتری برخوردار است و به همین دلیل باید میزان حضور سرمایه گذاران ایرانی در این کشور افزایش یابد.