اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در چهارمین روز برگزاری نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی در غرفه بانوان از والیبالیست های هیات روستایی و عشایری تجلیل شدند.

در این مراسم که با حضور ورزشکاران، خانواده هایشان و معاون امور ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی برگزار شد، از ورزشکاران تجلیل به عمل آمد.

حضور مدیرکل تربیت بدنی استان در فینال مسابقات تکواندو انتخابی تیم

مدیر کل تربیت بدنی خراسان جنوبی در فینال مسابقات تکواندو انتخابی تیم استان رده سنی نوجوانان و جوانان که در چهارمین روز از دومین نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی برگزار شد حضور داشت.

در پایان این مسابقه در رده سنی نوجوانان در اوزان اول تا هشتم به ترتیب، محمد آدرم، حسن عبدالهی، سید مهدی خاکساری مقدم، سعید ارجی، عادل بهرامیان، حسین عبدالهی، امیر امیرآبادی، در رده سنی جوانان و در اوزان اول تا هفتم به ترتیب سجاد صابر تنها، رضا محمودی، حسین مقدم، کیوان کاظمی، یاسر گله دار و مهدی بیابانگرد حائز مقام های اول شدند.

همچنین در اوزان هفتم و ششم در ده سنی نوجوانان و جوانان شرکت کننده ای حضور نداشت.

برگزاری جنگ شادی در نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی

در چهارمین روز برگزاری دومین نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی جنگ شادی برگزار شد.

در این جنگ مراسم سنتی با اجرای انجمن ورزش های بومی و محلی زیر نظر هیات ورزش های روستایی و عشایری استان برگزار شد، که از جمله این مراسم خواندن اشعاری در مقام حب به اهل بیت(ع)، مراسم چوب بازی، مجمعه بازی و چوب پا بود.

همچنین اجرای برنامه ایروبیک حرفه ای، برنام های نمایشی تکواندو و اهدای جوایز برترین های مسابقات تکواندو رده سنی نوجوانان و جوانان انتخابی تیم استان، سخنرانی مهرور پیشکسوت ارزنده استان و انجام مراسم قرعه کشی از دیگر برنامه ها بود .

حضور پیشکسوتان ورزش استان در نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی

به منظور بهره مندی از تجارب و تبادل نظرات پیشکسوتان ورزشی استان که همه روزه بر اساس برنامه زمانبندی انجام شده با حضور در غرفه پیشکسوتان به عنوان سرمایه های عقلی و فکری جامعه ورزش استان در بررسی و رفع مشکلات روسای فعلی تربیت بدنی شهرستان ها استان کمک یار و مدد کار ورزش استان هستند، در فضایی دوستانه به انتقال تجربیات می پردازند.

تجلیل از تیم والیبال هیئت روستایی و عشایری استان

در دومین روز برگزاری نمایشگاه تجهیزات و ادوات ورزشی در غرفه بانوان از والیبالیست های هیات روستایی و عشایری تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور ورزشکاران، خانواده هایشان و معاون امور ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی برگزار شد، از ورزشکاران تجلیل به عمل آمد.

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی با عنوان نماز، ورزش، نشاط اجتماعی در بیرجند

همایش بزرگ پیاده روی نماز، ورزش، نشاط اجتماعی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خراسان جنوبی و معاونین استانداری، مدیر کل تربیت بدنی استان و شهروندان در بیرجند برگزار شد.

جوایزی از جمله کمک هزینه حج عمره، عتبات عالیات، سوریه، مشهد مقدس، دوچرخه و ... به قید قرعه اهدا شد.

تاثیرات این همایش به حدی بود که امام جمعه شهرستان بیرجند در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه از آن به نیکی یاد کرد.