نام "محمد" در بریتانیا صدرنشین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بسیاری از ساکنان لندن از اینکه نام "محمد" در صدر 10 انتخاب نام برای کودکان تازه متولد شده در بریتانیا است ابزار شگفتی کردند اما این نام و نامهایی که از آن به عنوان پسوند و پیشوند استفاده کرده در صدر انتخابها قرار داشته است. به طوری که اولیور و جک به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارد.

برخی تحلیلگران این آمار را به رشد مهاجرت مسلمانان و نرخ بالای تولد میان مسلمانان نسبت داده اند این درحالی است که در این جریان نمی توان از تشرف بسیاری از غیر مسلمانان بومی به دین مبینی اسلام چشم پوشی کرد.

تیم فینج رئیس بخش مهاجرت مؤسسه تحقیقات سیاست عمومی بریتانیا گفت: 10 درصد از جمعیت بریتانیا را درحال حاضر مهاجران تشکیل داده اند. یعنی حدود 6 میلیون نفر از جمعیت کل 60 میلیون را مهاجران به خود اختصاص داده اند.

مسلمانان در این کشور 6/4 درصد جمعیت را تشکیل داده اند.

عبدالله الحسن امام مسجد شرق لندن در تبیین این وضعیت گفت: این امر نشان دهنده معجزه قرآن است. نخستین علتی که مردم نام محمد را برای کودکان خود انتخاب می کنند عشق آنها نسبت به حضرت محمد(ص) پیامبر اکرم اسلام است چرا که آنها می خواهند کودکانشان در تمام امور زندگی سنت نبوی را مدنظر داشته باشند که این امر تنها به رفتار و اعتقادات پیامبر محدود نشده و نام وی را نیز دربرگرفته است.

جمعیت مسلمانان در اروپای غربی از 10 میلیون نفر سال 1990 به 17 میلیون نفر رسیده اما در میان باورهای نادرست و افزایش موج تبعیضها امروز بسیاری از قوانین ضد اسلام وحضور مسلمانان در این کشور ها تصویب می شود که در آن میان می توان به قانون منع برقع در اماکن عمومی فرانسه، منع ساعت مناره در سوئیس و بررسی این موضوعات در سایر کشورها اشاره کرد.