تیم تکواندو زنجان برای حضور در رقابتهای بین المللی حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در پی قهرمانی تیم تکواندو رهروان شهید عطایی زنجان در چهاردهمین دوره لیگ تکواندو دسته یک نوجوانان پسر جام آینده سازان المپیک ظهر شنبه در دیدار با اعضای این تیم افزود: به پاس این افتخار، تیم تکواندو جهت حضور در مسابقات تورنمنت بین المللی حمایت می شود.

افزود: مکان های ورزشی محل های مقدس هستند که هدفشان پرورش توام جسم روح و روان افراد است و زمینه لازم را جهت داشتن جامعه با نشاط و سالم را فراهم می سازند.

وی شور و نشاط موجود در ورزش کشور را ناشی از تاکیدات و حمایتهای مقام معظم رهبری از ورزش دانست و ادامه داد:‌ بسترهای لازم جهت توسعه همه جانبه ورزش در کشور بیش از گذشته مهیا شده است.

رئوفی نژاد نگاه دولت نهم و دهم را در رشد کمی و کیفی ورزش کشور قابل توجه اعلام داشت و افزود: در تمامی رشته ها امروزه شاهد تحولات زیرساختی هستیم که همگی ناشی از نگرش و رویکرد دولت به ورزش است.

استاندار زنجان رشته تکواندو را رشته پر جذبه و پرتحرک دانست: که آحاد جامعه تمایل زیادی به این رشته از خود نشان می دهند.

در این مراسم استاندار زنجان همچنین از ورزشکاران استان زنجان که عازم مسابقات المپیک گوانگ جو چین است.