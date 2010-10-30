تمامی استان ها آماده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیش از ظهر امروز شنبه طی سخنانی در شورای توسعه و امنیت پایدار غرب کشور با تاکید بر اهمیت مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار خواستار اجرای سریع ، دقیق و کامل مصوبات این شورا شد.

وی با تاکید بر اینکه باید بهره کافی از ظرفیت های این شورا به عمل آید، گفت : باید سیاست گذاری کلان در شورای توسعه پایدار غرب کشور صورت گیرد و افق دید آینده را در حوزه های مختلف ترسیم کنیم .

وزیر کشور با اشاره به همکاری تمامی دستگاه ها برای رشد و توسعه در کشور گفت: مطمئناً با یکدلی و وحدت رویه می توان سریع تر به اهداف کلان نظام دست یافت و زمینه های پیشرفت و آبادانی کشور را مهیا ساخت .

محمد نجار تصریح کرد: دشمنان به دنبال ایجاد یاس، نا امیدی و تردید در بین مردم هستند که خوشبختانه مانند گذشته با شکست مواجه شده اند اما باز هم به دنبال روش های جدید برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند .

وزیر کشور با تاکید بر اینکه دشمنان هیچ پایگاهی در داخل کشور ندارند و ریشه تمام حامیان آنها خشکانده شده است ، گفت : کشور اکنون در بهترین شرایط امنیتی به سر می برد.

محمد نجار با بیان اینکه مردم در کنار نظام جمهوری اسلامی هستند و با دولتمردان همدل اند، یادآورشد: ضد انقلاب و عوامل استکباری هیچ جایی در بین مردم ندارند، به همین دلیل دست به تحریم ملت جمهوری اسلامی ایران می زند تا جلوی پیشرفت و آبادانی ملت ایران را بگیرند.

وزیر کشور با اشاره به آمادگی کامل تمام استان ها برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در کشور گفت: اجرای این طرح بزرگ اقتصادی آنهم در زمانی که دشمنان ملت، ایران را تحریم کرده اند نشان دهنده اوج قدرت نظام است.

وی با اشاره به لزوم توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: باید بسترهای لازم را برای جذب سرمایه گذاران و فعالیت اقتصادی و تجاری فراهم کرد.

وزیر کشور تصویب طرح های عمرانی و فرهنگی، بهبود معیشت مرزنشینان ، توجه دولت به استان های مرزی، تصویب حریم امنیت مرزها، انسداد مرزها، جلوگیری از ورود اشرار، ساماندهی اتباع بیگانه ، مبارزه جدی با مواد مخدر و قاچاق ، سرشماری اتباع بیگانه ، تقویت مرزبانی ، بالا رفتن شاخص های امنیتی کشور و اشتغال و توسعه اقتصادی در استان های مرزی را از جمله نتایج شورای توسعه و امنیت پایدار کشور برشمرد.