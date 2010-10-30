توجه به مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی بینا صبح شنبه در نشست «بررسی راهکارهای عبور از بحران‌های احتمالی شهر تهران» که با حضور مدیر بهره برداری منطقه 6 تهران در آبفای قم برگزار شد، برگزاری مانور تخصصی آب و فاضلاب تهران را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های بسیار خوب و منسجمی برای اجرای این مانور انجام گرفته بود که امیدواریم اهداف مورد نظر از برگزاری آن محقق شده باشد.



وی توجه به مدیریت بحران در کاهش مشکلات ناشی از حوادث غیرمترقبه را ضروری دانست و اظهار داشت: باید با پند آموزی از مانورهای اینچنینی خود را برای بحران های احتمالی آماده کنیم.



توکلی‌بینا، یخبندان سال 86 و یخ زدگی بیش از 45 درصد لوله های آب مشترکین و خشکسالی سه سال اخیر را از جمله بحران‌هایی ذکر کرد که آب و فاضلاب قم توانسته با مدیریت مناسب و اقدامات فنی و مهندسی از آنها عبور کند.



وی تفکر جمعی، تصمیم گیری جمعی و تلاش جمعی همراه با همدلی را شعار اصلی شرکت آب و فاضلاب استان قم ذکر کرد و بیان داشت: با این شعار همواره برای عبور از بحران‌ها و حتی برای انجام اقدامات جدید با ارائه راهکارهای خوبی از سوی کارشناسان شرکت روبرو هستیم.



مدیرعامل آبفای قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور اکیپ‌های شرکت آب و فاضلاب استان قم در نخستین مانور تخصصی آب و فاضلاب تهران گفت: علی‌رغم برخی از محدودیت‌ها با اکیپ‌های مجهزی در این مانور شرکت کردیم و تجربیات خوبی نیز به دست آوردیم که امیدواریم بتوانیم این تجربیات را در آینده به کار ببنیدیم.



آبفای قم در مانور مدیریت بحران زلزله تهران فوق‌العاده عمل کرد



مدیر مرکز مدیریت بحران آبفای تهران نیز در ادامه این جلسه با قدردانی از حضور فعال آبفای قم در نخستین مانور تخصصی آب و فاضلاب با موضوع مدیریت بحران زلزله شهر تهران اظهارداشت: این مانور در ابعاد گسترده‌ای انجام شد به گونه‌ای که بیش از 100 حادثه کوچک و بزرگ از جمله خارج شدن بزرگترین تصفیه خانه آب تهران و 50 حلقه چاه آب شرب از مدار در آن طراحی شده بود.



مهندس مظفری با اشاره به اینکه این مانور مورد توجه مسئولان کشور نیز قرار گرفت، ابراز داشت: مهم‌ترین ویژگی این گونه مانور‌ها تبادل تجربیات و مهارت‌ها برای مواقع ضروری است که باید از این فرصت‌ها به نحو مطلوبی استفاده کنیم.



مدیر مرکز مدیریت بحران آبفای تهران با بیان اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم، اظهار داشت: به حمدالله نخستین گام خوب و موثر برداشته شد و امیدواریم در گام‌های بعدی بتوانیم آمادگی لازم را برای مواقع حساس به دست آوریم.

وی حضور شرکت آب و فاضلاب استان قم را در نخستین مانور تخصصی آب و فاضلاب فوق‌العاده موثر دانست و تاکید کرد: توانمندی علمی، اجرایی و عملیاتی آبفای استان قم به نحو مطلوبی در این مانور به منصه ظهور گذاشته شد.



مظفری با اشاره به اینکه استان قم با نیروهای کمتری نسبت به سایر استان‌ها در مانور تخصصی آب و فاضلاب تهران حضور پیدا کرده بود، خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات منحصر به فرد شرکت آب و فاضلاب استان قم در این مانور انجام فعالیت‌های مختلف توسط یک فرد بود که نشان از توان بالای عملیاتی کارشناسان و مدیران آبفای قم دارد و لذا آبفای قم توانست تمام سناریوهای از پیش تعیین شده را با موفقیت به انجام برساند.



کنترل بحران مقدمه توسعه است



دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان قم نیز در این نشست در سخنانی اظهار داشت: توسعه یافتگی اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه بحران‌ها کنترل شود.



محسن اروجی تصریح کرد: به همین منظور باید برای کنترل و مدیریت مناسب درزمان بحران، تمرین‌هایی صورت گیرد و آمادگی‌های لازم کسب شود که انجام مانور از جمله این تمرین‌ها است.



وی با بیان اینکه مانور تخصصی آب و فاضلاب تهران در سطح خودش بی‌نظیر است، گفت: تبادل داشته‌ها، افزایش مهارت‌ها و بررسی آسیب‌پذیری‌ها در این گونه مانور‌ها رقم می‌خورد که می تواند به عنوان تجربه برای آینده مورد استفاده قرار گیرد.



ارائه گزارش نحوه اجرای سناریوهای از پیش تعیین شده شرکت آب و فاضلاب استان قم در مانور تخصصی مدیریت بحران زلزله تهران، بررسی نقاط قوت و ضعف این مانور، بررسی نحوه حضور آب و فاضلاب قم در حوادث احتمالی شهر تهران و ... از دیگر موارد مورد بحث در این نشست بود.