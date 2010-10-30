یکسان سازی شاخصهای عملکرد دستگاه های اجرایی زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح عصر شنبه در ستاد ساماندهی نظام مدیریتی استان، ابراز داشت: اعلام به موقع اقدامات انجام شده در قالب فرمت های تعریف شده، مانع از تضییع حق دستگاه هایی خواهد شد که امکان ارائه گزارش در جلسات برای آنها فراهم نمی شود.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر مشخص نمودن وضعیت عملکرد هر دستگاه، خروجی و نتیجه کارهای صورت گرفته و نیز جدا نمودن کارهای فرعی از کارهای اصلی و اقدامات زیر بنایی در مسیر توسعه و پیشرفت، موجب توانمند نمودن زیر مجموعه و تزریق هوشمندی در مجموعه می شود.

سیاح افزود: با تکمیل این فرم ها، تصویری روشن و واقعی از جایگاه عملکرد دستگاه مورد نظر در میان سایر دستگاه ها و نیز سطح عملکردی استان در کشور مشخص می شود و فرصتی برای توجه به بازخورد اقدامات صورت گرفته برای مدیران فراهم می آورد و مدیر مجموعه با شناسایی نقاط ضعف و قوت و نقاط آسیب پذیر، از پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه ای جلوگیری می کند.

سیاح با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص ارائه گزارش های مستند از عملکرد دستگاهها در قالب آمار، توجه به میزان پیشرفت کارها در ابعاد مختلف و مشخص شدن وضعیت دستگاه در میان سایر دستگاههای استانی و کشوری را از برکات این اقدام برشمرد و بیان کرد: احصاء این آمار به علت مانایی و ماندگاری به عنوان سندی محکم از وضعیت عملکرد مجموعه در آینده نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به عنوان یک سخنگوی صادق در اعلام عملکرد دستگاه می باشد؛ چرا که توان بیان قابلیت های یک مجموعه را به درستی دارد.

وی با اشاره به جایگاه هر دستگاه در میان سایر دستگاه ها و وظایف تعریف شده برای هر دستگاه، به عنوان نمونه استانداری زنجان را نهادی حاکمیتی با سه وظیفه اصلی سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر سایر دستگاههای استان دانست و گفت: مدیر توانمند و موفق با نگاه درست و روشن به وظیفه تعیین شده برای دستگاه، مانع از پرداختن به حواشی و کارهای فرعی می شود و تلاش می کند علاوه بر وظایف تعریف شده، انجام کارهای ویژه و خاصی را که موجب پیشرفت مجموعه می شود، در دستور کار خویش قرار دهد و با نگاهی صحیح به افق دور دست، برنامه ریزی مناسبی برای آینده داشته باشد.