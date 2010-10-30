استفاده درست از دوچرخه در سفرهای درون شهری آثار مثبتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار افزود: توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری طرحی بسیار ارزشمند است که آثار بسیار مثبتی از کاهش آلودگی هوا گرفته تا کاهش ترافیک را در پی دارد.

وی با اشاره به وضعیت برخی از معابر و خیابانهای شهر تهران که استفاده از دوچرخه را مشکل می سازد، گفت: برای اینکه شهروندان بتوانند به راحتی از دوچرخه در سفرهای روزانه خود استفاده کنند ابتدا باید زمینه سازیهای لازم صورت گیرد زیرا آلودگی هوای تهران روز به روز افزایش پیدا می‌کند و تا زمانی که برای کنترل و مهار آن برنامه ‌ریزی صورت نگیرد استفاده از دوچرخه در تهران فاقد ایمنی است.

ابتکار، تنها راه کاهش آلودگی هوا و ترافیک تهران را پیاده کردن الگوی تردد بر اساس حرکت از حمل و نقل فردی به سمت حمل و نقل عمومی دانست و گفت: خوشبختانه امروز بحث حمل و نقل پایدار شهری و آثار کاهش آلودگیهای زیست محیطی در تصمیم گیری های مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، کاهش هزینه ‌های اجتماعی و اقتصادی را از جمله نتایج تصمیمات درست و دقیق و نگاه علمی و عالمانه به مسائل شهری دانست و افزود: چنانچه طرح استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری به درستی و رعایت تمامی مسائل و جوانب آن اجرا شود، می تواند آثار مثبتی برای مدیریت شهری و شهروندان داشته باشد.

ابتکار بر افزایش فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه اشاره کرد و گفت: در منطقه 8 این مسئله کاملا مشهود است.