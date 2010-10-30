19 جشن گلریزان طی سال جاری در کرمان برگزار می شود

حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم ستاد دیه در سراسر کشور برپایی جشن گلریزان است از برگزاری جشنهای گلریزان در 19 شهرستان استان کرمان در سال جاری خبر داد.

وی گفت: جشن گلریزان با دو هدف برگزار می شود که هدف اول فرهنگ سازی، اطلاع رسانی این امر خیر و خدا پسندانه و آموزش به مردم و هدف دوم جذب کمکهای خیرین و مردمی است.

وی تصریح کرد: امسال در استان کرمان جشن گلریزان در دو نوبت برگزار شد که اولین جشن در روزهای آخر ماه مبارک رمضان که ویژه ورزشکاران، مربیان، مدیران و بازیکنان تیم فوتبال مس کرمان بود که مبلغ 100 میلیون تومان به ستاد دیه کمک کردند و دومین جشن در 28 مهر ماه سال جاری با حضور خیرین در تالار عماد برگزار شد که مبلغ 200 میلیون تومان که جمعا 300 میلیون تومان در این دو جشن برگزار شده به ستاد دیه کمک شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت: سال گذشته جشن گلریزان در 17 شهرستان استان کرمان برگزار شد که مبلغ یک میلیارد تومان تعهد کردند که حدود 50 درصد از این مبلغ را پرداخت شده است و برنامه امسال ستاد دیه در این مدت پنج ماه باقیمانده از سال زمینه آزادی تعداد 49 نفر زندانی دیه تصادف را فراهم می کند چون اولویت اول با این افراد است.

وی اضافه کرد: جشن گلریزان در حوزه کمکهای مردمی در 19 شهرستان استان کرمان در تاریخ مشخص و هر هفته در دو شهرستان برگزار می شود.