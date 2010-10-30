بیشترین علت مرگ و میر در کرمان بیماریهای داخلی و قلبی است

محمد محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آمار طی ماه گذشته بیماریهای قلبی و داخلی مهمترین عامل مرگ و میر در کرمان بوده است.

وی ادامه داد: مهر ماه سال جاری بیماریهای داخلی و قلبی به ترتیب با 40 و 29.5 درصد بیشترین علت مرگ و میر در استان کرمان بوده است.

وی تصریح کرد: در مهر ماه امسال روزانه به طور متوسط شش نفر و در مجموع 190 نفر فوت کرده اند که در مقایسه با شهریور ماه سال جاری که روزانه چهار نفر فوت کرده بودند، مرگ و میر افزایش داشته است که 43.2 درصد فوت شدگان را مردان، 37.8 درصد را زنان و 19 درصد را کودکان تشکیل می دهند.

محمدی فر افزود: تصادفات با 9 درصد در مرحله بعدی دلایل مرگ و میر طی این ماه در استان کرمان بوده است.

