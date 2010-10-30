اجرای طرح بارور کردن زمینی ابرها برای نجات دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سجاد برشنده پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، کاهش آب دریاچه ارومیه کاهش نزولات جوی و خشکسالی، کاهش ورودی آب به دریاچه ارومیه و افزایش تبخیر به علت افزایش جهانی دمای هوا را از عمده دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه عنوان کرد و بیان داشت: بارور کردن ابرها از مهمترین گزینه های در دست مطالعه و اجرای این شرکت است که از این میان اجرای طرح باروری زمینی ابرها بهترین گزینه برای استان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه تمامی طرح های قابل اجرا برای کاهش اثرات این امر در دستور کاری شرکت آب منطقه ای استان قرار گرفته است اظهار داشت: طرح های مختلفی نیز دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است که این طرح با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان غربی و نیز از نظر تسریع در اجرا و کاهش هزینه ها، بهترین گزینه است.

برشنده در ادامه با اعلام اینکه آذربایجان غربی در مسیر توده های هوایی مرطوب مدیترانه ای و ارتفاعات مرزی در بهترین حالت برای اجرای این طرح قرار دارد تاکید کرد: این طرح با نصب ژنراتورهای مربوطه در ارتفاعات و تزریق مواد بارور کننده همچون یدور نقره، اکسیژن جامد و یخ خشک با شیوه های مخصوص اجرا می شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: این طرح برای اجرا در نشست های تخصصی با مدیران ارشد استانی و معاونت های برنامه ریزی استانداری نیز مطرح شده است و دو میلیارد ریال اعتبار نیز برای اجرای طرح های مطالعاتی درخواست شده که مورد تصویب نیز قرار گرفته است.

برشنده یادآورشد: در صورت نتیجه مطلوب آزمایشگاهی و مطالعاتی، این طرح طی سال آینده در استان به مرحله اجرا در می آید.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تبعات منفی ناشی از خشک شدن آب دریاچه گریبانگیر تمام استانهای همجوار و کشورهای همسایه می شود افزود: در صورت وقوع این امر کشاورزی و حتی زندگی شهرنشینی در مناطق مجاور دریاچه مختل خواهد شد.

به گفته برشنده بطورمیانگین با اجرای طرح بارورسازی ابرها تا 15 درصد در بارش و نزولات جوی افزایش دیده می شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ادامه گفت: طی سفر اخیر مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز مذاکرات لازم با مرکز تحقیقات ابرهای کشور انجام و مقرر شد در صورت نتیجه دهی آزمایشات و مطالعات انجام شده خرید دستگاه های مربوطه اجرایی شود.

وی تاکید کرد: تغییرات اقلیمی و آب و هوایی یک پدیده جهانی است بطوریکه با کمبود بارش ها، از سال آبی 75 – 74 تاکنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سال های اخیر آب دریاچه بیشتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570 هزار هکتار است که با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.