اجرای تار نوازی همراه با کنسرت ارکسترسمفونیک تهران

کیوان ساکت نوازنده تار که در این اجرا ارکسترسمفونیک تهران را همراهی می کند با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در رپرتوار ارکسترسمفونیک تهران علاوه بر اجرای قطعاتی از آثار آهنگسازان کلاسیک آثاری از استاد حنانه انیز جرا می شود، به همین دلیل در اجرای آثار آهنگسازان ایرانی همراه با ارکسترسمفونیک تهران تار می نوازم .

این نوازنده تار در ادامه به سایر برنامه های خود اشاره کرد و گفت : قبل از اجرای ارکسترسمفونیک در تاریخ 2 ، 3 و 4 آذرماه در دزفول اجرای برنامه دارم و قرار است رپرتواری از آثار خودم و بداهه نوازی را در سه قسمت اجرا کنم به این ترتیب که در بخش نخست تکنوازی سه تار به صورت بداهه اجرا می کنم و پس از آن قطعاتی را به صورت دو نوازی تار و تنبک با همراهی داود عزیززاده به روی صحنه می رود و در پایان هم با همراهی بهنام ابوالقاسم نوازنده تار و کیارش ساکت نوازنده پیانو قطعاتی برمبنای ردیف موسیقی ایرانی اجرا می شود.