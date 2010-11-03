به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از وضعیت فروش تورهای ورودی و خروجی آژانسهای مسافرتی تهران حاکی از آن است که میزان مسافرتهای ایرانیان در ماه مهر بسیار کمتر از فصل تابستان بوده که به طور قطع مهمترین دلیل آن بازگشایی مدارس و اتمام فصل تعطیلات و سفر است اما از سوی دیگر بازار خروج مسافران ایرانی و سفر به ترکیه و دبی گرم است به طوری که فروش تورهای این دو کشور درصدر بیشترین تقاضای سفر ایرانیان برای سفر به خارج از کشور قرار دارد.

بیشترین فروش تورهای گردشگری ترکیه در ایران به ترتیب مختص به شهرهای استانبول، آنتالیا و کوش آداسی بوده است. این تورهای گردشگری از 400 هزار تومان تا 800 هزار تومان فروخته شده که نسبت به درجه و ستاره هتلها، خدمات ویژه گردش و ارائه یک تا سه وعده غذا در روز تغییر می کند.

تورهای دبی نیز با قیمت تقریبا همسان با نرخ تورهای گردشگری ترکیه برگزار شد ضمن اینکه در این ماه برخی تورها به مقصد دبی تا 180 هزار تومان هم فروخته شد. البته در این تورها که اغلب سه روزه بودند تنها خدمات هتل سه ستاره و ترانسفر ارائه شده است.

اما استقبال همیشگی ایرانیان از تورهای دبی و ترکیه در حالی در مهرماه امسال همچنان ادامه داشته که تعداد آنها در مقایسه با گردشگرانی که با تور به ایران مسافرت کرده اند اختلاف چشمگیری دارد. برخی از مدیران آژانسهای مسافرتی در این باره به خبرنگار مهر گفتند که تعداد گردشگرانی که از ترکیه به ایران سفر کرده اند در مقایسه با تعداد ایرانیانی که به این کشور سفر کرده اند بسیار کمتر است.

به گفته این فعالان توریسم، بیشترین مسافران تورهای ورودی از آذربایجان و باکو به ایران سفر کرده اند. بعد از گردشگران باکویی گردشگران عرب بیشترین تعداد متقاضیان تورهای سفر به ایران را به خود اختصاص داده اند البته گردشگران عربی وقتی یکبار به ایران می آیند برای مسافرتهای بعدی راه رزرو کردن هتل و آمد و رفت به ایران را یاد می گیرند و دیگر در تور های گردشگری ایرانی ثبت نام نمی کنند.

پس از تور دبی و ترکیه، تورهای ارمنستان، باکو و تاجیکستان با قیمتهایی از 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان جزو دیگر مقاصد مسافرتهای خارجی ایرانیان بوده است. همچنین در میان گردشگران اروپایی که با تورهای مسافرتی به ایران سفر کرده اند توریستهای آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی سهم بیشتری نسبت به سایر کشورهای قاره سبز داشته اند.

اما تورهای کشورهای شرق آسیا مانند مالزی، سنگاپور وتایلند که به دلیل شرجی بودن هوا درتابستان کمتر مورد استقبال قرار می گیرند و از قیمت پایین تری نیز برخوردارند همزمان با شروع پاییز متقاضیان بیشتری دارند که البته به دنبال این افزایش تقاضا، بر قیمت این تورها نیز افزوده می شود. این تورها به ترتیب از 630 تا 890 هزار تومان برای هفت شب اقامت در مالزی، از 600 هزار تا یک میلیون تومان برای گردش در تایلند، از 850 تا یک میلیون و 200 هزار تومان برای تور سنگاپورعرضه می شوند. تورهای هند نیز که استقبال کننده کمتری دارند درمهرماه از 600 هزار تومان به بالا فروخته شده است.

آژانسداران معتقدند که در مهر ماه از بین کشورهای شرق آسیا تنها از گردشگرانی از تایلند و مالزی به ایران سفر کرده اند آن هم به تعداد انگشت شمار! همچنین بیشترین مقاصد گردشگران خارجی شهرهای اصفهان، شیراز، یزد، کرمان و جزیره کیش بوده است.



در مهرماه مقصد تورهای داخلی کشور نیز بیشتر شهرهای سرعین و نمک آبرود بوده که معمولا قیمت هر تور بسته به نوع خدماتی که عرضه می شود متفاوت بوده است. به عنوان مثال در این ماه سفرهای یک تا سه روزه سرعین و نمک آبرود معمولا با قیمتهای 27 تا 70 هزار تومان عرضه شده است. بعد از سرعین و نمک آبرود شهرهای اصفهان و شیراز مقصد بعدی گردشگران داخلی بوده است. قیمت تور گردشگری این شهرها نیز از 50 تا 120 هزار تومان بوده است.

بررسی میزان استقبال گردشگران از تورهای خروجی و داخلی آژانسداران و برگزار کنندگان تورهای گردشگری همچنان از رونق تورهای خارجی نسبت به تورهای داخلی خبر می دهد.

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گزارش از فاطیما کریمی