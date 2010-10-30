به گزارش خبرنگار مهر در قم، اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی روز یکشنبه نهم آبانماه با حضور مسئولین کشوری و استانی در قم برگزار می شود.
این همایش از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز یکشنبه با سخنرانی استاندار قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور آغاز میشود و از جمله دیگر سخنرانان این همایش دبیر انجمن بتن ایران، مهندس خطیبی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، برزگری رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، مهندس باقری رئیس انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی و دکتر شکرچی زاده خواهند بود.
مهندس رئیس محمدی، مهندس طاحوتی و ... از دیگر سخنرانان اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی میباشند.
از جمله محورهای مورد بحث در این همایش میتوان به بتن و مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازهای استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی، وضعیت و نقش قوانین کشوری در خصوص تولید، توزیع و مصرف محصولات استاندارد، جوش و جوشکاری و نقش آن در استحکام ساختمان در مواجهه با بلاهای طبیعی، معایب اجرایی مهم در سازههای بتن آرمه، بتن مسلح پایا و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی، افزودنیهای بتن و نقش آن در ارتقای کیفیت بتن، بلوکهای سبک اتوکلاو شده و مبحث 19 و ... اشاره کرد.
همچنین در این همایش که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پیگیری خواهد شد، تبادل تفاهمنامه بین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور صورت خواهد گرفت.
همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم و مدیریت بحران استانداری قم و با همکاری برخی دستگاههای اجرایی استان برگزار میشود.
برای اولین بار در کشور؛
نقش مصالح ساختمانی استاندارد در کاهش اثرات بلاهای طبیعی در قم بررسی میشود
قم - خبرگزاری مهر: اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی روز یکشنبه نهم آبانماه با حضور مسئولین کشوری و استانی در قم برگزار می شود.
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