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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

برای اولین بار در کشور؛

نقش مصالح ساختمانی استاندارد در کاهش اثرات بلاهای طبیعی در قم بررسی می‌شود

نقش مصالح ساختمانی استاندارد در کاهش اثرات بلاهای طبیعی در قم بررسی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی روز یکشنبه نهم آبان‌ماه با حضور مسئولین کشوری و استانی در قم برگزار می شود.

این همایش از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز یکشنبه با سخنرانی استاندار قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور آغاز می‌شود و از جمله دیگر سخنرانان این همایش دبیر انجمن بتن ایران، مهندس خطیبی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، برزگری رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، مهندس باقری رئیس انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی و دکتر شکرچی زاده خواهند بود.

مهندس رئیس محمدی، مهندس طاحوتی و ... از دیگر سخنرانان اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی می‌باشند.

از جمله محورهای مورد بحث در این همایش می‌توان به بتن و مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازهای استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی، وضعیت و نقش قوانین کشوری در خصوص تولید، توزیع و مصرف محصولات استاندارد، جوش و جوشکاری و نقش آن در استحکام ساختمان در مواجهه با بلاهای طبیعی، معایب اجرایی مهم در سازه‌های بتن آرمه، بتن مسلح پایا و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی، افزودنی‌های بتن و نقش آن در ارتقای کیفیت بتن، بلوک‌های سبک اتوکلاو شده و مبحث 19 و ... اشاره کرد.

همچنین در این همایش که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پیگیری خواهد شد، تبادل تفاهم‌نامه بین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور صورت خواهد گرفت.

همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلاهای طبیعی با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم و مدیریت بحران استانداری قم و با همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1181272

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