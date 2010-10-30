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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

120 عنوان کتاب به مساجد روستایی همدان اهدا شد

120 عنوان کتاب به مساجد روستایی همدان اهدا شد

همدان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان از اهدای 120 عنوان کتاب به کتابخانه‌های شبستانی مساجد روستایی همدان خبر داد.

علی عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان هدف از اجرای این طرح را تجهیز و راه اندازی کتابخانه‌های مساجد برشمرد و گفت: موضوع این کتاب‌ها تاریخی، سیاسی، عقاید و داستان‌های قرآنی است.

وی افزود: در استان همدان 90 کتابخانه شبستانی وجود دارد که از ابتدای سال با تحویل بیش از دو هزار جلد و 63 عنوان کتاب، 59 مسجد تجهیز و تا پایان سال نیز همه مساجد مجهز می‌شوند.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی همدان اظهار داشت: این کتابخانه‌ها در شبستان مساجد واقع شده و دارای دو کتابدار است که زیرنظر امام جماعت و روحانی مستقر روستا اداره می‌ شوند.

وی از عقد توافقنامه همکاری فرهنگی بین اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با ائمه جماعات مساجد استان همدان خبر داد و گفت: این توافقنامه به منظور حمایت از برنامه‌های فرهنگی مساجد و ائمه جماعات انجام شد.

عبدلی افزود: توافقنامه از دو بخش تشکیل شده که در بخش نخست از فعالیت‌های فرهنگی مسجد حمایت می‌شود و بخش دیگر که 25 درصد از اعتبار تخصیصی به مساجد را شامل می‌شود مربوط به تغذیه نرم ‌افزاری ائمه جماعات شامل برگزاری همایش، دوره‌های آموزشی و اهدای کتاب و نرم‌ افزار فرهنگی است.

وی گفت: شاخص ابلاغی این طرح 350 مسجد در استان همدان و اعتبار تخصیصی آن دو میلیون ریال است که 500 هزار ریال آن برای تغذیه نرم‌ افزاری ائمه جماعات مد نظر است.

کد مطلب 1181275

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