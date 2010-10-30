120 عنوان کتاب به مساجد روستایی همدان اهدا شد

علی عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان هدف از اجرای این طرح را تجهیز و راه اندازی کتابخانه‌های مساجد برشمرد و گفت: موضوع این کتاب‌ها تاریخی، سیاسی، عقاید و داستان‌های قرآنی است.

وی افزود: در استان همدان 90 کتابخانه شبستانی وجود دارد که از ابتدای سال با تحویل بیش از دو هزار جلد و 63 عنوان کتاب، 59 مسجد تجهیز و تا پایان سال نیز همه مساجد مجهز می‌شوند.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی همدان اظهار داشت: این کتابخانه‌ها در شبستان مساجد واقع شده و دارای دو کتابدار است که زیرنظر امام جماعت و روحانی مستقر روستا اداره می‌ شوند.

وی از عقد توافقنامه همکاری فرهنگی بین اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با ائمه جماعات مساجد استان همدان خبر داد و گفت: این توافقنامه به منظور حمایت از برنامه‌های فرهنگی مساجد و ائمه جماعات انجام شد.

عبدلی افزود: توافقنامه از دو بخش تشکیل شده که در بخش نخست از فعالیت‌های فرهنگی مسجد حمایت می‌شود و بخش دیگر که 25 درصد از اعتبار تخصیصی به مساجد را شامل می‌شود مربوط به تغذیه نرم ‌افزاری ائمه جماعات شامل برگزاری همایش، دوره‌های آموزشی و اهدای کتاب و نرم‌ افزار فرهنگی است.

وی گفت: شاخص ابلاغی این طرح 350 مسجد در استان همدان و اعتبار تخصیصی آن دو میلیون ریال است که 500 هزار ریال آن برای تغذیه نرم‌ افزاری ائمه جماعات مد نظر است.