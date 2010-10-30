وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه های مسکن مهر سمنان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سفر وزیر مسکن صبح شنبه با بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان گرمسار آغاز شد و علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی بعد از بازدید از پروژه های شهرستان گرمسار در سایت مسکن مهر سمنان از طرحهای در حال انجام بازدید کرد.

در شهرستان گرمسار عملیات پی ریزی هزار و 194 واحد مسکونی به اتمام رسیده و اسکلت 706 واحد نیز ساخته شده است که سقف 662 واحد مسکونی مهر زده شده و 235 واحد نیز به پایان عملیات سفت کاری نیز رسیده است.

بر اساس مصوبه شورای مسکن مهر استان آبانماه امسال بیش از دو هزار و 500 واحد مسکونی در استان سمنان به بهره برداری می رسند که سهم شهرستان گرمسار از این افتتاح ها 190 واحد مسکونی است.

نیکزاد در بازدید بیش از چهار ساعته از سایت مسکن مهر سمنان با مراجعه متقاضیان واحدهای مسکن مهر روبرو بود که از افزایش قیمت تمام شده واحدها اظهار گله مندی کرده بودند.

متقاضیان چند پروژه مسکن مهر سمنان از وزیر مسکن در خصوص افزایش مبلغ وام و کاهش قیمت تمام شده مسکن مهر خواستار شدند که دستور وزیر بررسی قیمت تمام شده در این واحدها از سوی مسکن و شهرسازی بود.

وزیر مسکن در گفتگو با مراجعه کنندگان به وی در حاشیه بازدید از طرح های مسکن مهر دستور به رفع مشکل و پیگیری تقاضای مراجعه کنندگان داد و بر ضرورت کاهش قیمت تمام شده تاکید کرد.

نیکزاد با تاکید بر نظارت بیشتر بر اجرای پروژه های مسکن مهر در بعضی از طرح های بازدید شده دستور تامین آسانسور برای واحد ها را صادر کرد.