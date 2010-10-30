کاهش سهام دولت در اولین پروژه LNG ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خیر اندیش درباره آخرین وضعیت ساخت کارخانه ایران ال.ان.جی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه در سه بخش در حال انجام است، گفت: هم اکنون ساخت اسکله و بندرگاه بیش از 60 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران از پیشرفت بیش از 62 درصدی ساخت مخازن ذخیره سازی ایران ال.ان.جی خبر داد و افزود: مخازن ذخیره سازی این پروژه از سه مخزن ذخیره LNG هر کدام با ظرفیت 140 هزار متر مکعب و دو مخزن LPG هر یک به ظرفیت 30 هزار متر مکعب تشکیل شده است.

وی درباره میزان پیشرفت فیزیکی ساخت نیروگاه ایران ال.ان.جی، توضیح داد: در شرایط فعلی عمده کارهای مربوط به ساخت نیروگاه صنعتی این پروژه به پایان رسیده به طوری که تاکنون دو توربین گازی این واحد نیروگاهی نصب و راه اندازی شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه قرار است برق تولیدی نیروگاه ایران ال.ان .جی به شبکه سراسری تا زمان تکمیل نهایی پروژه تحویل داده شود، بیان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می کنیم سومین توربین گازی این واحد نیروگاهی تا پایان آبان ماه در مدار بهره برداری قرار گیرد.

خیراندیش از راه اندازی چهارمین و پنجمین توربین گازی نیروگاه ایران ال.ان.جی تا پایان سال جاری خبر داد و یادآور شد: در مجموع ظرفیت تولید برق این نیروگاه تا سال آینده به ظرفیت نهایی یکهزار و 130 مگاوات افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تا آذر ماه سال آینده نصب تاسیسات شیرین سازی گاز ایران ال.ان.جی به پایان خواهد رسید، گفت: هم اکنون برخی از تجهیزات و کالاهای تاسیسات شیرین سازی گاز در حال ساخت است.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران همچنین با تاکید بر اینکه اولین محموله LNG این پروژه تا سال 1392 به بازارهای جهانی صادر خواهد شد، تبیین کرد: در مجموع کارخانه ایران ال.ان.جی از ظرفیت تولید 10.8 میلیون تن LNG در سال برخوردار است.

خیراندیش با اشاره به اینکه با تاکید بر اینکه برای توسعه فازهای بعدی ایران ال.ان.جی به اندازه کافی خوراک گاز طبیعی و زمین در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وجود دارد، اظهار داشت: در مجموع با قطعی شدن برخی از منابع مالی این امکان وجود دارد که میزان پیشرفت اجرایی این طرح تولید LNG تا اسفند ماه امسال به بیش از 50 درصد افزایش یابد.

وی هزینه های نهایی این پروژه گازی را حدود پنج میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: تاکنون از این میزان بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به زودی برای تأمین منابع باقی مانده سرمایه ای پروژه ایران LNG اوراق قرضه منتشر خواهد شد.

خیر اندیش با یادآوری اینکه در شرایط فعلی 49 درصد سهام ایران LNG در اختیار دولت است، بیان کرد: در صورت نهایی شدن مذاکرات بخشی از سهام دولت در این پروژه گازی به شرکتهای خارجی واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به انجام مذاکراتی با شرکتهای اروپایی، هندی و آسیایی برای واگذاری بخشی از سهام ایران ال.ان.جی، خاطر نشان کرد: برخی از این شرکتها رئوس توافقات را امضاء کرده اند اگر چه هیچ کدام هنوز منجر به امضای قرارداد رسمی نرسیده است.