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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

دفتر رهبر انقلاب عنوان کرد:

قدردانی از مردم شهر مقدس قم/ امید به طلیعه ای جدید با رهنمودهای رهبری

قدردانی از مردم شهر مقدس قم/ امید به طلیعه ای جدید با رهنمودهای رهبری

دفتر مقام معظم رهبری در پایان سفر ده روزه ایشان به شهر مقدس قم با قدردانی عمیق از همه قشرهای مردم مؤمن، بصیر، خونگرم و حماسه آفرین این شهر و تشکر صمیمانه از مراجع عظام، علمای اعلام، فضلای گرانقدر و طلاب فهیم و بصیر، ابراز امیدواری کرد رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلف این سفر، طلیعه فصلی جدید در تاریخ سراسر افتخار قم قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم یئس الذین کفرو من دینکم

قم، «پرچمدار نهضت اسلامی، طلایه دار انقلاب و یار همیشگی و نستوه اسلام و امام»، در استقبالی تاریخی از رهبر حکیم انقلاب، یکپارچه قیام کرد تا این حقیقت ناب بار دیگر چشم جهانیان را خیره کند که: قم مرکز، خاستگاه و تکیه گاه جاودانه» انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.

صحنه های پرشکوه و حقیقتاً وصف ناپذیر استقبال قشرهای مختلف مردم با اخلاص، پرصفا و بیدار شهر جهاد و اجتهاد از حضرت آیت الله خامنه ای و ابراز مهر و محبت مراجع معظم، علمای گرانقدر – اساتید و فضلای معزز، این حقیقت دلنشین را در اذهان دوست و دشمن زنده کرد که پیوند از هم ناگسستنی ملت و ولایت فقیه – زیربنای عزت و عظمت روزافزونی است که پروردگار حکیم به برکت ایمان، بصیرت، و استقامت ملی، نصیب ایران عزیز ساخته است.

واقعیاتی که در روزهای اخیر در شهر مقدس قم به عنوان عظیم ترین پایگاه معارف اهل بیت (ع) ، متجلی شد، نشان داد که توطئه های گوناگون دشمنان اسلام و ایران برای جدایی مردم از انقلاب و جدایی دین از سیاست راه به جایی نبرده است و شور و اشتیاق دفاع از اسلام و انقلاب به عنوان مهمترین یادگار امام خمینی، همچنان در اعماق دلهای ملت شعله ور است.

دفتر مقام معظم رهبری با سپاس بی پایان به درگاه احدیت ، تشکر صمیمانه و عمیق ایشان را از مراجع عظام، علمای اعلام، طلاب عزیز و همه قشرهای مردم خونگرم، انقلابی و بصیر قم اعلام می دارد و از پروردگار کریم عزت و عظمت روزافزون قم و اعتلای بیشتر حوزه مبارک و تاریخ ساز این شهر مقدس را مسئلت می نماید.

امید است به فضل الهی، رهنمودهای مختلفی که رهبر انقلاب در دیدار با علما و اساتید، مسئولان حوزه جلیل القدر علمیه قم، دانشجویان و جوانان، طلاب، بسیجیان، خانواده های شهدا و جانبازان و دیگر دیدارها ارائه کردند طلیعه فصلی جدید در تاریخ سراسر افتخار قم قرار گیرد.

کد مطلب 1181284

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