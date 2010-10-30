قدردانی از مردم شهر مقدس قم/ امید به طلیعه ای جدید با رهنمودهای رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم یئس الذین کفرو من دینکم

قم، «پرچمدار نهضت اسلامی، طلایه دار انقلاب و یار همیشگی و نستوه اسلام و امام»، در استقبالی تاریخی از رهبر حکیم انقلاب، یکپارچه قیام کرد تا این حقیقت ناب بار دیگر چشم جهانیان را خیره کند که: قم مرکز، خاستگاه و تکیه گاه جاودانه» انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.

صحنه های پرشکوه و حقیقتاً وصف ناپذیر استقبال قشرهای مختلف مردم با اخلاص، پرصفا و بیدار شهر جهاد و اجتهاد از حضرت آیت الله خامنه ای و ابراز مهر و محبت مراجع معظم، علمای گرانقدر – اساتید و فضلای معزز، این حقیقت دلنشین را در اذهان دوست و دشمن زنده کرد که پیوند از هم ناگسستنی ملت و ولایت فقیه – زیربنای عزت و عظمت روزافزونی است که پروردگار حکیم به برکت ایمان، بصیرت، و استقامت ملی، نصیب ایران عزیز ساخته است.

واقعیاتی که در روزهای اخیر در شهر مقدس قم به عنوان عظیم ترین پایگاه معارف اهل بیت (ع) ، متجلی شد، نشان داد که توطئه های گوناگون دشمنان اسلام و ایران برای جدایی مردم از انقلاب و جدایی دین از سیاست راه به جایی نبرده است و شور و اشتیاق دفاع از اسلام و انقلاب به عنوان مهمترین یادگار امام خمینی، همچنان در اعماق دلهای ملت شعله ور است.

دفتر مقام معظم رهبری با سپاس بی پایان به درگاه احدیت ، تشکر صمیمانه و عمیق ایشان را از مراجع عظام، علمای اعلام، طلاب عزیز و همه قشرهای مردم خونگرم، انقلابی و بصیر قم اعلام می دارد و از پروردگار کریم عزت و عظمت روزافزون قم و اعتلای بیشتر حوزه مبارک و تاریخ ساز این شهر مقدس را مسئلت می نماید.

امید است به فضل الهی، رهنمودهای مختلفی که رهبر انقلاب در دیدار با علما و اساتید، مسئولان حوزه جلیل القدر علمیه قم، دانشجویان و جوانان، طلاب، بسیجیان، خانواده های شهدا و جانبازان و دیگر دیدارها ارائه کردند طلیعه فصلی جدید در تاریخ سراسر افتخار قم قرار گیرد.