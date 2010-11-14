آموزش پیشگیری از اعتیاد به 40 درصد جمعیت کشور تا سال 93

حمید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته پیشگیری از اعتیاد با حضور 13 دستگاه دولتی خبر داد و افزود: تقویت اطلاع رسانی، آگاه‌سازی، آموزش مهارتهای زندگی و تقویت خدمات مشاوره‌ای در حوزه پیشگیری از اعتیاد از جمله برنامه های این کمیته است.

وی با بیان اینکه اعتبار مالی این کمیته برای اجرای برنامه‌های پیشگیری 13 میلیارد تومان است گفت: براساس مصوبه کمیته پیشگیری از اعتیاد مبلغ دو میلیارد و 580 میلیون تومان اعتبار به صدا و سیما پرداخت شده تا ساخت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد به شیشه و مخدرهای صنعتی را آغاز و در شبکه‌های صدا و سیما پخش کند.

صرامی با بیان اینکه تا کنون حوزه پیشگیری از اعتیاد با ضعف کارشناس و متخصص روبرو بوده گفت: آموزشهای تخصصی پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر برای سه هزار و 300 نفر از نیروهای دانشگاهی، فرهنگی و آموزش و پرورش در 17 استان کشور آغاز شده است.

وی افزود: این نیروها که از وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، سازمان زندانها، بسیج، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد انتخاب شده‌اند پس از گذراندن 40 ساعت آموزش مقدماتی، 40 ساعت آموزش میانی، 40 ساعت آموزش تکمیلی و 40 ساعت آموزش عالی در سازمانها و نهادهای مربوطه اقدام به آموزش همراه با بسته‌های فرهنگی پیشگیری از اعتیاد می‌کنند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه پروتکل آموزش پیشگیری از اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور 20 کارشناس در سه ماه مطالعه، تهیه و تدوین شده گفت: کمیته پیشگیری از اعتیاد کشور براساس پروتکل باید از سال 89 تا سال 93 در قالب 61 برنامه، 40 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش آموزشهای پیشگیری از اعتیاد قرار دهد.

وی افزود: براساس مصوبه این کمیته سازمان بهزیستی کشور موظف شده تا دو ماه آینده پیش نویس سند جامع پیشگیری از اعتیاد را در محیط کار تدوین کند.