به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی شایسته امروز در گردهمایی سراسری نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور با عنوان رئیس کانون بانکهای خصوصی به ارائه گزارشی پیرامون نقاط ضعف و قوت و مسائل و مشکلات بانکهای خصوصی کشور پرداخت.



وی خطاب به افرادی که عملکرد سیستم بانکی کشور را از لحاظ رعایت نظام بانکداری بدون ربا زیر سئوال می‌برند، گفت: نظام بانکی کشور دین محور و به تبع آن عقل محور، عدالت محور و مهرورز است و بانکداری اسلامی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بوده و تمامی مسئولان و کارکنان بانکها سعی در رعایت اصول بانکداری بدون ربا دارند.



این مقام مسئول در شبکه بانکی ادامه داد: زیر سئوال بردن عملکرد شرعی نظام بانکی جفا به نظام بانکداری و نظام جمهوری اسلامی است و از رئیس جمهور درخواست داریم که حمایت خود را در زمینه حمایت از عملکرد شرعی بانکها دریغ نکنند.



مدیرعامل بانک پارسیان به تشریح آثار حضور بانک‌های خصوصی و فعالیت 13 بانک خصوصی و یک موسسه اعتباری تحت پوشش بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از اواخر دهه 70 اجازه تصویب موسسات و بانکهای خصوصی داده شد و در این مدت تاثیر زیادی به ارائه خدمات بانکی کشور داشته‌اند.



وی مهمترین اقدامات بانک‌های خصوصی در این مدت را تحول در فرهنگ خدمت رسانی و تکریم مشتریان و دگرگونی اساسی در رفتار و محیط بانکها دانست و افزود: بسیاری از امکانات مدرن بانکی نظیر بانکداری مجازی، بانکداری اختصاصی، اینترنت بانک، درگاه امن الکترونیکی شعب 24 ساعته و تلفن بانک اولین بار در بانک‌های خصوصی کلید زده شده‌اند.



شایسته اظهارداشت: در شرایطی که سهم بانکهای خصوصی در بازار پولی کشور در پایان سال 83 تنها 7 درصد بود، این رقم در پایان سال 87 به رقم 24 درصد رسید اما به دلیل برخی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی که قدرت رقابت بانک‌ها را کاهش داده است، این رقم در پایان سال 88 کمی کاهش یافت و به 6/21 درصد رسید.



رئیس کانون بانکهای خصوصی خواستار توجه ویژه به نهاد نوپای بانک‌های خصوصی در کشور شد و گفت: با وجود تعامل مناسب با بانک‌های دولتی، نیاز به حمایت بیشتر داریم چرا که به عنوان مثال از 18 هزار شعبه در سراسر کشور تنها 1240 شعبه متعلق به بانک‌های خصوصی است و این امر نشان دهنده توان کم بانک‌های خصوصی در رقابت با بانک های دولتی است.



وی به نقش بانک‌های خصوصی در رونق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: 500 هزار نفر با سرمایه‌های کوچک سهام دار بانک‌های خصوصی هستند و صنعت بانکداری خصوصی باعث تحرک بورس شده است.



مدیرعامل بانک پارسیان به نقش بانکهای خصوصی در فعالیت‌های ارزی بین المللی که باعث کاهش فشار بر بانک‌های دولتی که در فعالیت‌های بین المللی دچار مشکل شده بودند تاکید کرد.



سلیمانی شایسته به میزان مالیات‌هایی که بانک‌های خصوصی باعث افزایش درآمدهای دولت شده است، اشاره کرد و گفت: در پایان سال 83 میزان مالیات پرداختی بانک‌های خصوصی رقم 6/72 میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال 88 به رقم 1774 میلیارد ریال رسیده است.



وی در پایان اظهارت خود به بخشی از مشکلات حقوقی بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: دریافت عوارض بیش از حد برای نصب تابلو و خودپردازها شهرداری‌ها و شورای شهر و الزام به حضور وکیل یا مدیرعامل در دادگاه‌ها و همچنین بی‌توجهی ارگان‌های دولتی به بانک‌های خصوصی از جمله این مشکلات است.